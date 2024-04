HTC VIVE Pro 2 in OFFERTA a TEMPO su Amazon! -29%!

Oggi su Amazon avete l’opportunità di acquistare l’innovativo visore HTC VIVE Pro 2 su Amazon a soli 977,47€, molto meno del suo prezzo originale di 1.375,86€, godendo così di un notevole sconto del 29%. Con la sua risoluzione 5K, che evidenzia ogni minimo dettaglio, e un campo visivo di 120 gradi, questo dispositivo è il top per chi cerca un’esperienza di realtà virtuale di qualità su PC con Windows 10. Il suo ampio angolo di visuale si adatta perfettamente alla visione naturale dell’occhio umano, e grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz e al design equilibrato, offre un comfort visivo superiore, ideale per lunghe sessioni di VR. Non lasciatevi sfuggire la chance di vivere un’esperienza visiva di alto livello con l’HTC VIVE Pro 2 a un prezzo così vantaggioso.

HTC VIVE Pro 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo sistema di realtà virtuale è pensato per soddisfare le aspettative degli utenti più esigenti, offrendo una risoluzione di 4896 x 2448 pixel che rende ogni ambiente virtuale estremamente realistico e coinvolgente. È la scelta giusta per chi desidera la massima qualità visiva e un campo visivo esteso che si accorda perfettamente con la visione umana.

Non sono solo gli appassionati di giochi a trarre vantaggio dalle sue prestazioni, ma anche i professionisti che necessitano di applicazioni VR di alta qualità grafica. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura una visualizzazione fluida e continua. L’HTC VIVE Pro 2 è progettato per essere confortevole anche in sessioni prolungate, sia per lavoro che per divertimento, grazie alla sua struttura regolabile e all’attenzione al benessere visivo, come dimostra la regolazione della distanza interpupillare (IPD) per minimizzare l’affaticamento degli occhi. È adatto a diverse dimensioni di testa e a chi indossa occhiali.

Con una riduzione di prezzo da 1.375,86€ a 977,47€, l’HTC VIVE Pro 2 è un’affare imperdibile per chi vuole il meglio della tecnologia VR. L’alta risoluzione, il vasto campo visivo e l’elevato comfort di utilizzo rendono questo visore la scelta ideale per gli entusiasti della realtà virtuale e i professionisti. Approfittate ora di questa opportunità per esplorare mondi virtuali con una qualità e comodità senza eguali.

