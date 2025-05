Huawei ha presentato il suo primo laptop "foldable"

Huawei fa il suo ingresso nel mondo dei laptop pieghevoli con un dispositivo che segna una doppia svolta per il brand: il nuovo MateBook Fold Ultimate Design non è solo il primo portatile dell’azienda dotato di schermo flessibile, ma è anche il primo a integrare HarmonyOS nella sua versione per PC, con un chip proprietario ancora avvolto nel mistero. Questo prodotto rappresenta una dichiarazione d’intenti ben precisa: fondere design ricercato, alte prestazioni e nuove esperienze d’uso all’interno di un formato che strizza l’occhio al futuro.

Una volta aperto, il dispositivo svela un display OLED LTPO da ben 18 pollici con risoluzione 3.3K e un insolito rapporto d’aspetto 4:3, pensato per offrire spazio e produttività. Tuttavia, grazie al formato pieghevole, può essere richiuso fino a raggiungere la dimensione più compatta di 13 pollici, rendendolo più facile da trasportare. Lo schermo è rinforzato con una struttura interna in fibra di carbonio, capace di triplicarne la resistenza agli urti, mentre la luminosità arriva fino a 1600 nit. L’ampia copertura della gamma colore P3 e il contrasto elevato lo rendono ideale anche per i contenuti in HDR.

Sul piano estetico, Huawei non rinuncia al suo stile inconfondibile: la scocca è rivestita in pelle ed è proposta in tre varianti cromatiche, Forged Shadow Black, Sky White e Cloud Blue. La versione nera si distingue per dettagli esclusivi come il pattern “Forging Shadow Cloud” e una linea dorata che attraversa il profilo, ribattezzata “Black Gold Waistline”.

Cuore tecnico del progetto è la nuova cerniera sviluppata da Huawei, la più grande mai vista su un laptop pieghevole secondo quanto dichiarato dall’azienda. Grazie a un complesso sistema a tre stadi con apertura a goccia, la cerniera riduce lo stress sul pannello flessibile, garantendo movimenti più fluidi e una maggiore stabilità. L’angolo di apertura è regolabile in modo continuo fino a 150 gradi, e la modalità “hovering” è stata notevolmente potenziata.

Non manca un sistema di raffreddamento all’altezza delle prestazioni promesse: Huawei ha integrato due ventole in alluminio diamantato e una vapor chamber ultra-sottile con tecnologia a gravità invertita, pensata appositamente per le particolarità termiche di un dispositivo pieghevole.

Il sistema operativo è HarmonyOS 5, ottimizzato per l’esperienza desktop e capace di offrire un ecosistema coeso e fluido tra PC, smartphone e tablet. Le funzionalità software puntano molto sull’interconnessione tra dispositivi, permettendo fino a quattro connessioni simultanee e trasferimenti rapidissimi. A questo si aggiungono gesture tattili avanzate, come lo scrolling a cinque dita o l’attivazione della tastiera virtuale tramite otto dita.

Il MateBook Fold Ultimate Design si colloca nella fascia premium del mercato. Il modello con 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione costa circa 3.300 euro, mentre la versione top da 2 TB, disponibile solo nella finitura nera, supera i 3.700 euro. Il notebook è già prenotabile in Cina, ma restano ignoti i piani per una possibile distribuzione internazionale.