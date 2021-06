Huawei svela due nuovi monitor perfetti per gaming e telelavoro

Huawei si appresta ad ampliare la propria linea di prodotti introducendo i due nuovi monitor MateView e MateView GT, entrando dunque nel segmento di mercato dei monitor stand-alone. Come sempre, Huawei fa il proprio ingresso in grande stile: i nuovi monitor MateVieq sono wireless, equipaggiati con tecnologia real color e puntano a ridefinire la categoria della prossima generazione di monitor smart grazie all’ampia gamma di funzioni.

Queste le parole di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia:

“Con il lancio dei monitor della serie Mate, facciamo oggi il nostro ingresso nel comparto dei monitor stand-alone, confermando ancora una volta la nostra vocazione all’integrazione e alla connessione senza soluzione di continuità in tutti gli scenari. Il portfolio Huawei si arricchisce ulteriormente di device smart e con innovazioni tecnologiche all’avanguardia, per offrire ai nostri utenti prodotti capaci di stare al passo coi tempi e utili nel supporto allo svolgimento di tutte le attività quotidiane, dallo smart working all’intrattenimento. La serie Mate, ancora una volta, traccia la strada della tecnologia del futuro. Oggi con MateView e MateView GT presentiamo non solo dei nuovi monitor in grado di alzare gli standard del settore, ma soprattutto una nuova categoria di prodotto per Huawei, in grado di rappresentare al meglio il DNA dell’azienda. I MateView e gli altri prodotti presentati oggi, dimostrano concretamente l’innovazione tecnologica nella quale Huawei concentra tutti i suoi sforzi.”

Huawei MateView è dotato di un pannello 3:2 da 28.2 pollici, che con una risoluzione massima di 3840×2560 pixel vi consentirà di apprezzare anche i minimi particolari di ogni contenuto che viene riprodotto sullo schermo. La certificazione VESA DisplayHDR 400 garantisce inoltre agli utenti l’assenza di problemi nel distinguere i dettagli nascosti nelle aree dell’immagine con colori più scuri. In aggiunta, MateView supporta il 98% della gamma di colori DCI-P3 e il 100% sRGB, oltre ad aver ricevuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free, grazie alle sue capacità di filtrare ottimamente le emissioni luminose dannose per la vista e al contempo evitare di affaticare troppo gli occhi a causa dello sfarfallio dello schermo.

In termini di connessioni, MateView consentirà agli utenti di collegare i propri dispositivi anche in modalità wireless, evitando dunque le connessioni via cavo (che sono comunque supportate). È disponibile inoltre la proiezione OneHop dello smartphone, che consente agli utenti di avviare la modalità desktop senza alcun collegamento cablato, permettendo di sfruttare a pieno la potenza di elaborazione del proprio smartphone mentre si gode di un’esperienza di produttività senza precedenti sul monitor. La dotazione porte comprende invece 2 USB tipo C, 2 USB tipo A, 1 HDMI, 1 Mini DisplayPort e 1 jack da 3,5mm.

L’estetica di MateView si ispira alle opere di Kandinsky, proponendo un design geometrico con un pannello posteriore magnetico che è contemporaneamente minimalista e ricco di dettagli. Il design è stato sfruttato anche per separare agevolmente la scheda madre del monitor dal pannello, lasciando agli utenti la possibilità di regolare l’altezza e l’inclinazione con un solo dito.

Il connubio perfetto avviene con la Huawei Smart Bar, che sostituisce il classico menu di impostazioni visualizzato a pannello con un’interfaccia tattile intuitiva (abilmente nascosta), dalla quale gli utenti possono regolare tutte le impostazioni del display. Il contorno è completato da due altoparlanti frontali ad alta potenza incorporati nel supporto. Lo stand comprende anche due microfoni con algoritmi di riduzione del rumore, che riescono a percepire il suono fino a quattro metri di distanza.

Per quanto riguarda invece Huawei MateView GT, esso rappresenta il primo monitor curvo prodotto da Huawei: 34 pollici, rapporto 21:9 e risoluzione massima 3440×1440 pixel. È stato ovviamente progettato per massimizzare le prestazioni durante le sessioni di gaming, creando una maggiore atmosfera di coinvolgimento per i giocatori: i contenuti vengono infatti resi più realistici dall’HDR 10, oltre che dal rapporto di contrasto 4000:1 e dalla luminosità massima di 350 nits.

Essendo un monitor da gaming, non ci si poteva aspettare valori bassi per il refresh rate: ben 165 Hz, che danno spazio a tutte le capacità di elaborazione grafica del dispositivo a cui viene collegato. MateView GT comprende anche la funzione Dark Field Control, che consente di regolare la luminosità in scene buie o sovraesposte per permettere ai giocatori di individuare più rapidamente gli avversari. Vi è inoltre una chicca in più per gli amanti dei FPS: la funzione Crosshairs fornirà un mirino ai giocatori anche quando non presente in gioco, aiutandoli a mirare e sparare facilmente. Anche questo monitor ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e supporta il DC dimming, per evitare danni agli occhi.

Per concludere, la SoundBar integrata include due altoparlanti stereo 2.0. Il volume è facilmente regolabile dal pannello touch RGB, che combina perfettamente estetica e usabilità per offrire la miglior esperienza desktop possibile. Le porte che troverete su questo monitor saranno 2 USB tipo C, 1 DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0 e 1 jack audio da 3,5mm.

I due monitor saranno disponibili su Huawei Store a partire da metà luglio, mentre i prezzi di vendita saranno pari a 549,00 euro per Huawei MateView GT e 699,00 euro per Huawei MateView.