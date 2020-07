HyperX aggiorna la sua linea di kit RAM DDR4, anche in versione RGB

HyperX ha ampliato le sue linee di prodotti Predator DDR4 RGB e Fury DDR4 RGB con kit di memoria veloci e ad alta densità progettati per piattaforme Intel e AMD.

Il kit più veloce di Predator DDR4 ha un clock di 4800MHz a CL19 ed una capacità di 16GB (2×8 GB), ma HyperX offre dimensioni sino a 256GB (8×16 GB) con velocità di 3200MHz a CL16. Ad eccezione del kit DDR4-4800, i kit Predator DDR4 sono anche disponibili nella variante Predator DDR4 RGB, che integra un’illuminazione RGB molto appariscente in cambio di piccolo aumento di prezzo.

I kit di memoria Fury DDR4 arrivano sino a 3600MHz con CL18. La compagnia offre densità diverse a questa frequenza che includono il kit dual-channel da 64GB (2×32 GB) ed il kit quad-channel da 128GB (4×32 GB). Anche in questo caso, se desiderate un po’ di luce all’interno del vostro case, i kit sono acquistabili nella linea Fury DDR4 RGB.

Come prevedibile, i kit di memoria di HyperX supportano Intel XMP 2.0 in modo da poterli configurare facilmente e senza problemi sulle piattaforme compatibili. Il produttore verifica accuratamente i kit di memoria prima che lascino la fabbrica ed offre una garanzia a vita per testimoniare l’ottima qualità dei prodotti.

Vi riportiamo di seguito le specifiche di questi nuovi kit.

HyperX Predator DDR4

Part Number Frequenza Latenza Capacità Prezzo HX426C15PB3/32 2600MHz CL15 32GB $143.00 HX426C15PB3K2/64 2600MHz CL15 64GB (Kit of 2) $285.00 HX426C15PB3K4/128 2600MHz CL15 128GB (Kit of 4) $569.00 HX430C16PB3/32 3000MHz CL16 32GB $152.00 HX430C16PB3K2/64 3000MHz CL16 64GB (Kit of 2) $303.00 HX430C16PB3K4/128 3000MHz CL16 128GB (Kit of 4) $605.00 HX432C16PB3/32 3200MHz CL16 32GB $157.00 HX432C16PB3K2/64 3200MHz CL16 64GB (Kit of 2) $313.00 HX432C16PB3K4/128 3200MHz CL16 128GB (Kit of 4) $625.00 HX432C16PB3K8/256 3200MHz CL16 256GB (Kit of 8) $1,250.00 HX436C18PB3/32 3600MHz CL18 32GB $192.00 HX436C18PB3K2/64 3600MHz CL18 64GB (Kit of 2) $383.00 HX436C18PB3K4/128 3600MHz CL18 128GB (Kit of 4) $765.00 HX440C19PB4/8 4000MHz CL19 8GB $90.00 HX440C19PB4K2/16 4000MHz CL19 16GB (Kit of 2) $180.00 HX448C19PB3K2/16 4800MHz CL19 16GB (Kit of 2) $611.00

HyperX Fury DDR4

Part Number Frequenza Latenza Capacità Prezzo HX424C15FB4/16 2400MHz CL15 16GB $77.00 HX424C15FB4K2/32 2400MHz CL15 32GB (Kit of 2) $153.00 HX424C15FB4K4/64 2400MHz CL15 64GB (Kit of 4) $305.00 HX426C16FB4/16 2666MHz CL16 16GB $77.00 HX426C16FB4K2/32 2666MHz CL16 32GB (Kit of 2) $153.00 HX426C16FB4K4/64 2666MHz CL16 64GB (Kit of 4) $305.00 HX430C16FB4/16 3000MHz CL16 16GB $89.00 HX430C16FB4K2/32 3000MHz CL16 32GB (Kit of 2) $177.00 HX430C16FB4K4/64 3000MHz CL16 64GB (Kit of 4) $353.00 HX432C16FB4/16 3200MHz CL16 16GB $91.00 HX432C16FB4K2/32 3200MHz CL16 32GB (Kit of 2) $182.00 HX432C16FB4K4/64 3200MHz CL16 64GB (Kit of 4) $363.00 HX434C17FB4/16 3466MHz CL17 16GB $105.00 HX434C17FB4K2/32 3466MHz CL17 32GB (Kit of 2) $209.00 HX434C17FB4K4/64 3466MHz CL17 64GB (Kit of 4) $418.00 HX434C17FB3/32 3466MHz CL17 32GB $185.00 HX434C17FB3K2/64 3466MHz CL17 64GB (Kit of 2) $370.00 HX434C17FB3K4/128 3466MHz CL17 128GB (Kit of 4) $740.00 HX436C18FB4/16 3600MHz CL18 16GB $107.00 HX436C18FB4K2/32 3600MHz CL18 32GB (Kit of 2) $214.00 HX436C18FB4K4/64 3600MHz CL18 64GB (Kit of 4) $428.00 HX436C18FB3/32 3600MHz CL18 32GB $190.00 HX436C18FB3K2/64 3600MHz CL18 64GB (Kit of 2) $380.00 HX436C18FB3K4/128 3600MHz CL18 128GB (Kit of 4) $760.00