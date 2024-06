Hyte ha un case su cui puoi giocare a Tetris e un dissipatore che sembra uno smartphone

Al Computex 2024, Hyte ha presentato nuove opzioni di colore per i suoi case per PC della serie Y70, aggiungendo una vivace selezione: Strawberry Milk, Taro Milk e Blueberry Milk. Questi raffinati toni si affiancano ai già esistenti Snow White, Panda, Pitch Black, e Black Cherry per offrire agli appassionati una gamma ancora più ampia tra cui scegliere.

Le nuove versioni sono state svelate esclusivamente per il modello standard del case Y70, con la promessa che saranno disponibili anche con incluso il display Y70 Touch, un pratico touchscreen da 14,1". Durante l'evento, Hyte ha mostrato anche il nuovo Y70 Touch Infinite, una versione dello schermo touchscreen ancora più grande, da 14,5".

Y70 Touch Infinite si distingue non solo per le dimensioni, ma anche per una luminosità maggiore (350 nit rispetto ai 300 del modello precedente), un contrasto più elevato (1.500:1 contro 1.200:1) e angoli di visione leggermente più ampi (89° contro 85°). Ciò che sorprende è la riduzione del touchscreen da un multi-touch a 10 punti a uno a 5 punti, una scelta che potrebbe influenzare l'esperienza interattiva degli utenti.

Nonostante la riduzione della risoluzione a 688 x 2560 pixel, rispetto ai 1100 x 3840 del modello Touch originale, il nuovo schermo promette di compensare con altre caratteristiche. Entrambi i modelli hanno una frequenza di aggiornamento di 60Hz, ma il Y70 Touch Infinite ha anche un tempo di risposta migliore.

Hyte ha presentato anche il nuovo dissipatore a liquido Thicc Q80 Trio, definito dall'azienda come "l'AIO più spesso, freddo, silenzioso e intelligente mai realizzato".

Il dissipatore è equipaggiato con tre ventole Thicc FP12 montate su un radiatore da 360mm. Una caratteristica distintiva è il notevole spessore di 52mm di quest'ultimo. Anche le specifiche tecniche delle ventole sono interessanti, con un flusso d'aria di 105,8 CFM e una pressione statica di 8,14 mmH2O.

Oltre alle prestazioni di raffreddamento, il Thicc Q80 Trio è dotato di uno schermo HD da 5", personalizzabile tramite l'applicazione Hyte Nexus, e un sistema di illuminazione LED RGB nella parte posteriore che offre un suggestivo effetto luminoso all'interno del case.

Il costo del Thicc Q80 Trio non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma si prevede che sarà significativo. L'azienda pianifica il lancio del prodotto per agosto.

Per coloro che cercano una soluzione più economica, Hyte ha preparato una versione ridotta del modello in esame, denominata P60 Duo, la quale mantiene molti degli elementi di design e la performance del modello più grande, ma senza lo schermo HD, optando per un'estetica più discreta. Il P60 Duo arriverà in commercio a settembre.

I nuovi set di ventole Thicc FP12 Duo & Trio combinano estetica e prestazioni, garantendo coerenza visiva senza compromettere l'efficienza del flusso d'aria delle ventole da 32mm. Il design integra tutte le ventole in una struttura doppia o tripla, eliminando connessioni complesse e semplificando il montaggio.

I sensori termici inclusi consentono un controllo intelligente del raffreddamento dell'intero sistema, grazie alla mappatura dinamica degli input/output dei sensori e alle curve personalizzate per ogni singola ventola, gestite tramite il software Hyte Nexus. Controllate dall'hub Nexus Link, queste ventole si assemblano magneticamente con facilità. Sono disponibili nelle eleganti colorazioni Panda e Pitch Black.