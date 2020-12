I driver AMD Adrenalin si aggiornano per Immortals: Fenyx Rising

AMD ha aggiornato il software driver per le proprie GPU, aggiungendo ottimizzazioni specifiche per il nuovo titolo Ubisoft Immortals: Fenix Rising, oltre a risolvere diversi bus ed aggiungere il supporto alle estensioni Vulkan Ray Tracing.

Possessori di una scheda video AMD? Bene, da oggi potrete godervi Immortals: Fenix Rising godendo delle ottimizzazioni specifiche che l’azienda americana ha apportato al proprio software per migliorarne l’esperienza di gioco. Non è l’unica novità in arrivo con AMD Radeon Software 20.11.3, l’azienda ha infatti aggiunto il supporto a sette nuove estensioni Vulkan Ray Tracing: VK_KHR_fragment_shading_rate, VK_KHR_acceleration_structure, VK_KHR_ray_tracing_pipeline, VK_KHR_ray_query, VK_KHR_deferred_host_operations, VK_KHR_pipeline_library e VK_KHR_shader_terminate_invocation.

Moltissimi i bugfix. Per cominciare sono stati risolti i problemi alle performance in titoli come Watchdogs Legion, Dirt 5 e Godfall con schede grafiche della serie Radeon RX 6000, così come eventuali blocchi di sistema che potevano accadere in Total War Saga: Troy, World Of Warcraft: Shadowlands o Call Of Duty: Black Ops Cold War con gli effetti di Ray Tracing attivato.

Queste sono solo alcune delle migliorie che l’azienda sta apportando ai propri driver, che sono in continuo miglioramento. Per una lista completa dei cambiamenti vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di AMD dove è possibile consultare anche una lista di tutti i modelli compatibili con questi driver.

Potete effettuare il download di AMD Radeon Software 20.11.3 da questo link. Dopo l’installazione è consigliato un riavvio di sistema per permettere a Windows il corretto caricamento della nuova versione di driver per la vostra GPU.

Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato della Radeon RX 6700 XT, scheda non ancora presentata ufficialmente da AMD, ma che dovrebbe offrire prestazioni di tutto rispetto nella fascia media ed offrire un elevato potenziale in ambito di overclock.