Dopo i chip, le memorie: NVIDIA lavora al nuovo standard SOCAMM

NVIDIA sta collaborando con i principali produttori di memorie (SK hynix, Micron e Samsung) per sviluppare un nuovo standard di memoria chiamato System On Chip Advanced Memory Module (SOCAMM), secondo quanto riportato da SEDaily. Il nuovo standard promette di essere compatto nelle dimensioni ma potente nelle prestazioni.

SOCAMM rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto agli attuali moduli di memoria LPCAMM e DRAM tradizionali. Le aziende coinvolte stanno già scambiando prototipi per effettuare test di performance, con la possibilità di avviare la produzione di massa entro la fine dell'anno.

SOCAMM potrebbe rappresentare una svolta significativa nel settore delle memorie.

Il nuovo standard di memoria è pensato per essere impiegato nella prossima generazione di computer AI di NVIDIA, successori del Project Digits annunciato al CES 2025. SOCAMM dovrebbe offrire diversi vantaggi chiave:

Maggiore efficienza in termini di costi rispetto alla DRAM tradizionale

Posizionamento della memoria LPDDR5X direttamente sul substrato per una migliore efficienza energetica

Fino a 694 porte I/O, superando i 644 di LPCAMM e i 260 della DRAM tradizionale

Modulo "staccabile" per facilitare futuri aggiornamenti

Dimensioni ridotte, paragonabili al dito medio di un adulto

Lo sviluppo di SOCAMM da parte di NVIDIA, senza il coinvolgimento del Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC), segna un approccio inedito nel settore. L'azienda sembra voler creare autonomamente un nuovo standard, coinvolgendo direttamente i principali produttori di memorie.

La spinta di NVIDIA verso questo nuovo standard di memoria è strettamente legata al suo focus sull'intelligenza artificiale. I modelli AI locali richiedono grandi quantità di DRAM, rendendo cruciale l'aumento di I/O, capacità e configurabilità.

Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha sottolineato al CES 2025 l'importanza di rendere l'AI mainstream. Mentre i primi computer AI Project Digits saranno disponibili da maggio, l'arrivo di SOCAMM potrebbe rappresentare un motivo valido per attendere la prossima generazione di dispositivi.

Sebbene i dettagli tecnici di SOCAMM rimangano in gran parte sconosciuti, il potenziale impatto sul mercato delle memorie e sull'evoluzione dei computer AI è significativo. La collaborazione tra NVIDIA e i principali produttori di memorie potrebbe accelerare l'innovazione in questo settore cruciale per lo sviluppo tecnologico futuro.