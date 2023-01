Il CES 2023, che si è concluso la settimana scorsa, ha creato molte aspettative riguardo diversi tipi di prodotti che sono stati svelati durante la fiera, in particolar modo per i monitor gaming, un segmento incredibilmente vario, che per questo offre modelli di differenti dimensioni, tipologie di pannello, frequenze di aggiornamento e altre caratteristiche. L’ultimo periodo vede nello specifico i pannelli di tipo ultra wide OLED prendere piede, specialmente per ambiti che riguardano anche la produttività, oltre che il gaming.

Super ultra wide e ultra wide OLED

Serie Samsung Odyssey

Parlando proprio di questa tipologia, i prodotti che hanno più attirato l’attenzione al CES 2023 sono stati quelli della gamma Odyssey di Samsung. Tra i modelli spicca l’Odyssey Neo G9: un monitor con curvatura 1000R che pone l’accento sull’estensione orizzontale, con risoluzione di 7680 x 2160 pixel e una dimensione di 57 pollici. Il pannello è di tipologia MiniLED con rapporto contrasto di 1.000.000:1, frequenza d’aggiornamento di 240Hz e la nuova DisplayPort 2.1.

Fonte: Samsung

L’altro modello è l’Odyssey OLED G9, che è invece leggermente “più piccolo”, misurando 49 pollici ma mantenendo comunque una proporzione di 32:9, con una risoluzione di 5120 x 1440 pixel. Come suggerisce il nome, il pannello è un OLED Quantum-Dot di Samsung, dotato dello stesso rapporto di contrasto del Neo G9, nonché della stessa frequenza d’aggiornamento. Strizzando l’occhio agli ambiti videoludici, il monitor include il supporto a Samsung Gaming Hub, per l’accesso ai servizi di gioco in streaming, tra cui Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now, senza la necessità di collegare una console o un PC.

MSI 491C

Tra le aziende attive nel segmento dei monitor c’è anche MSI con il suo 491C, uno schermo dalle specifiche del tutto paragonabili all’OLED G9, possedendo una risoluzione e una frequenza di aggiornamento identica, insieme a un tempo di risposta di 0,1 ms e un pannello QD-OLED. Il prototipo è stato mostrato al CES 2023, ma dovremo attendere ancora qualche mese per poter mettere le mani su questo dispositivo.

Acer Predator X45

Annunciato in occasione della fiera con un comunicato stampa, Acer Predator X45 è il nuovo monitor ultra-wide dell’azienda Taiwanese con panello OLED da 45 pollici, risoluzione di 3440 x 1440 pixel e una curvatura 800R. La luminosità raggiunge i 1.000 nit, mentre il tempo di risposta è di 0,01 ms, con un notevole rapporto contrasto di 1.500.000:1 e frequenza d’aggiornamento di 240Hz, ormai sempre più diffusa nei modelli di questa fascia.

Fonte: Acer

La connettività ha la particolarità di offrire un hub USB 3.2 integrato, con porta USB-C con Power Delivery da 90 watt, con cui è ad esempio possibile alimentare dispositivi come computer portatili a basso consumo o smartphone. Troviamo poi DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0. Sarà disponibile a partire dal secondo trimestre di quest’anno, al prezzo di 1.799€.

Monitor con elevata frequenza d’aggiornamento

Le frequenze di aggiornamento più alte sono adatti a chi, giocando a titoli particolarmente competitivi, vuole le massime prestazioni. In questa categoria svettano Alienware e Asus, con modelli da 500 e 540Hz.

Alienware AW2524H

AW2524H è un monitor da 24,5 pollici con un tradizionale pannello IPS LCD da 1080p con profondità del colore 10 bit. Include sia HDMI 2.1 che DisplayPort 1.4, la prima è tuttavia limitata ai 240Hz, mentre facendo uso della seconda sarà possibile beneficiare della frequenza d’aggiornamento di 480Hz, abilitando una modalità denominata “OC” si potranno invece raggiungere i 500Hz. Le altre specifiche del monitor comprendono una certificazione VESA DisplayHDR 400, luminosità tipica di 400 nit, rapporto contrasto 1.000:1 e supporto Nvidia G-Sync. Dispone anche di porte USB con switch KVM per il collegamento diretto di mouse e tastiere, mentre il supporto è completamente regolabile. Verrà lanciato entro la fine del trimestre in corso, a un prezzo ancora sconosciuto.

Asus Swift Pro PG248QP

Il monitor Swift Pro di Asus va persino oltre i 500Hz, raggiugendo i 540Hz su un pannello Full HD da 24 pollici, anche se di tipo TN (Twisted Nematic) anziché IPS. Ciò si traduce in angoli di visualizzazione e in una riproduzione dei colori probabilmente non buone come sull’AW2524H, ma è indubbio che si tratta di aspetti secondari su un prodotto come questo, pensato per il gaming.

Monitor OLED di piccole dimensioni

I pannelli di tipo OLED stanno ormai per diffondersi a macchia d’olio anche nei monitor da gioco di dimensioni più contenute, come questi modelli di Acer e Asus.

Acer Predator X27U

Ha una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, insieme a una frequenza d’aggiornamento di 240Hz, un rapporto contrasto di 1.500.000:1 e una luminosità di 1000 nit, supportando FreeSync Premium di AMD. La connettività rimane identica al Predator X45, mentre la copertura colori DCI-P3 è del 98,5% e offre anche due altoparlanti integrati da 5W ciascuno. Il debutto avverrà insieme al Predator X45, al prezzo di 1.099€.

Fonte: Acer

Asus ROG Swift OLED e ProArt Display

Asus ha presentato due modelli dedicati sia ai giocatori che ai creatori di contenuti. Per i primi c’è ROG Swift OLED PG27AQDM, con dimensioni di 27 pollici e risoluzione QHD. Oltre alla frequenza d’aggiornamento di 240Hz e al tempo di risposta di 0,03 ms, c’è anche una copertura colori DCI-P3 del 99% e una luminosità massima di 1000 nit.

Fonte: Asus

ProArt Display OLED PA32DCM è invece destinato all’utenza più professionale, facendo uso di un OLED da 31,5 pollici 4K con un’accentuata precisione dei colori, una luminosità massima di 700 nit e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. La copertura colori DCI-P3 è del 99%. Il supporto è stato reso più piccolo al fine di occupare il minor spazio possibile sulla scrivania, mentre le porte includono USB-C e Thunderbolt ed è supportato il Power Delivery per alimentare i device collegati.

Monitor tradizionali

Ovviamente non tutti sono propensi ad aprire il portafoglio per portare a casa un monitor gaming di fascia alta, ma questo non vuol dire che non si possa trovare qualcosa di buono anche spendendo decisamente meno. In questa categoria troviamo due monitor di Lenovo che potrebbero fare al caso di molti utenti.

Fonte: Lenovo

Il primo è il Legion Y27qf-30, con pannello QHD e frequenza d’aggiornamento di 240Hz, che è possibile spingere a 250Hz tramite una specifica funzione di overclock. Non manca la conformità DisplayHDR 400, il supporto a FreeSync Premium e un rapporto contrasto 1.000:1.

Il secondo è invece il Legion Y27f-30, che fa invece uso di un pannello FullHD anch’esso da 240Hz, capace di toccare i 280Hz in overclock. Entrambi saranno lanciati a maggio, con prezzi ancora da annunciare per il nostro paese.