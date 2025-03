I nuovi chip Snapdragon G-Series sfidano AMD nel gaming

Nel panorama sempre più competitivo dei dispositivi portatili da gaming, Qualcomm ha deciso di giocare la sua carta vincente lanciando una nuova famiglia di processori specificamente progettati per console portatili. La società di San Diego, già affermata nel settore degli smartphone e in continua espansione nel mercato dei laptop, entra ora ufficialmente nell'arena delle console handheld con tre nuovi System-on-Chip sotto il nome "Snapdragon G-Series", puntando a sfidare il dominio di AMD in questo segmento. La mossa arriva in un momento di grande fermento per il mercato delle console portatili, con produttori come AYANEO e OneXPlayer che hanno già annunciato l'integrazione dei nuovi chip nei loro prossimi dispositivi.

Una strategia a tre livelli per conquistare ogni fascia di mercato

La nuova offerta di Qualcomm si articola strategicamente su tre diversi SoC, ognuno destinato a specifiche fasce di mercato. Il Snapdragon G3 Gen 3, fiore all'occhiello della nuova serie, rappresenta la proposta premium e si rivolge agli utenti più esigenti con prestazioni superiori del 30% in ambito CPU e del 28% per la grafica rispetto alla generazione precedente. La configurazione prevede otto core Kryo, di cui uno principale ad alte prestazioni, cinque core performance e due dedicati all'efficienza energetica.

Il chip intermedio, Snapdragon G2 Gen 2, mantiene una configurazione simile al fratello maggiore ma con un numero superiore di core dedicati all'efficienza, puntando così a ottimizzare i consumi energetici. Qualcomm promette un aumento delle prestazioni CPU fino a 2,3 volte e capacità grafiche 3,8 volte più veloci rispetto alla prima generazione. Questo SoC è pensato per dispositivi portatili mainstream, con un equilibrio tra prestazioni e prezzo.

La sfida al dominio di AMD nel settore delle console portatili è ufficialmente iniziata.

Chiude la gamma il Snapdragon G1 Gen 2, orientato al segmento entry-level con una configurazione che privilegia l'efficienza energetica: 2 core performance e ben 6 core efficienza. Qualcomm posiziona questo chip specificamente per il cloud gaming su dispositivi portatili, dove le prestazioni locali assumono minore importanza rispetto alla connettività e all'efficienza.

Tecnologia all'avanguardia per esperienze di gioco superiori

Uno degli aspetti più rilevanti del Snapdragon G3 Gen 3 è il supporto per la connettività Wi-Fi 7 e per display QHD+ con refresh rate fino a 144Hz. Queste specifiche consentono ai produttori di integrare il chip in dispositivi di fascia alta capaci di offrire esperienze visive di qualità superiore. Anche il G2 Gen 2 supporta il Wi-Fi 7, posizionandosi come soluzione ideale per dispositivi più accessibili ma senza compromessi significativi sulla connettività.

La GPU Adreno A32 equipaggia il modello di punta, promettendo quello che Qualcomm definisce "un rapporto prestazioni/watt leader nel settore", elemento cruciale per dispositivi portatili dove l'autonomia rappresenta un fattore determinante. Sebbene manchino ancora dettagli specifici su frequenze di clock e prestazioni in vari carichi di lavoro, l'entusiasmo mostrato dai produttori suggerisce caratteristiche competitive.

Il mercato risponde: primi dispositivi già in arrivo

L'accoglienza del mercato sembra promettente, con importanti produttori già allineati per adottare i nuovi chip. AYANEO ha annunciato l'integrazione dei SoC Snapdragon G-Series nel suo Pocket S2 e nel Gaming Pad, mentre OneXPlayer li utilizzerà nel suo SUGAR 1. Questa rapida adozione dimostra la fiducia dell'industria nelle nuove soluzioni di Qualcomm.

La strategia di Qualcomm appare orientata più alla competitività nei prezzi che a superare AMD in termini di pure prestazioni, una scelta che potrebbe rivelarsi vincente in un mercato dove l'accessibilità economica gioca un ruolo fondamentale nell'adozione di massa. I primi dispositivi equipaggiati con questi nuovi chip dovrebbero arrivare sul mercato nelle prossime settimane, offrendo finalmente la possibilità di valutare concretamente l'impatto di Qualcomm in questo segmento.

Un nuovo capitolo nella competizione tecnologica

L'ingresso di Qualcomm nel mercato delle console portatili rappresenta un'importante evoluzione in un settore dominato finora da AMD, particolarmente dopo il successo della sua generazione di APU Phoenix. La concorrenza tra questi due giganti tecnologici potrebbe portare a rapidi progressi in termini di prestazioni, efficienza energetica e prezzi, con evidenti vantaggi per i consumatori.

Con questa mossa, Qualcomm dimostra ancora una volta la sua capacità di diversificare il proprio business, espandendosi in nuovi segmenti di mercato e sfruttando la propria esperienza nel campo dei dispositivi mobili ad alte prestazioni. Resta da vedere se la società californiana riuscirà a replicare in questo settore il successo ottenuto nel mondo degli smartphone, ma le premesse appaiono decisamente incoraggianti.