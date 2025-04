Realizza il tuo cloud personale con questo NAS; oggi in PROMOZIONE!

Se siete alla ricerca di una soluzione avanzata per l'archiviazione dei dati domestica o da ufficio, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per il modello UGREEN NASync DXP2800 merita tutta la vostra attenzione. Questo potente NAS desktop a 2 bay è disponibile al prezzo promozionale di 275,55€, grazie a uno sconto del 5% applicabile attivando il coupon direttamente nella pagina del prodotto. Il prezzo originale di 290,05€ rende questo sconto un'opportunità interessante per chi desidera investire in un sistema di archiviazione di rete moderno e affidabile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout

Vedi offerta su Amazon

UGREEN NASync DXP2800, chi dovrebbe acquistarlo?

UGREEN NASync DXP2800 si distingue per una dotazione hardware di primo livello, che include una CPU Intel N100 quad-core di 12ª generazione, 8 GB di RAM DDR5, connessione Ethernet 2.5GbE e due slot M.2 NVMe, offrendo prestazioni superiori alla media nella sua fascia di prezzo. Il supporto all'output video 4K via HDMI consente inoltre di utilizzare il NAS come media center, trasformando il vostro salotto in un vero home cinema. La compatibilità con dischi Western Digital, Seagate, Toshiba e altri marchi di terze parti garantisce la massima flessibilità nell'espansione della memoria, che può raggiungere fino a 64 TB.

Dal punto di vista software, l'esperienza d'uso è intuitiva grazie all'app dedicata, che consente una gestione fluida su Windows, macOS, Android, iOS, browser Web e smart TV. La funzione di album fotografico AI rappresenta un ulteriore valore aggiunto, con riconoscimento automatico di volti, scene e oggetti, oltre alla rimozione istantanea dei duplicati per ottimizzare lo spazio disponibile. Infine, la presenza di sistemi di crittografia avanzata garantisce un cloud privato sicuro, dove i vostri dati restano sempre protetti e accessibili solo da voi.

Rispetto ai tradizionali servizi di archiviazione cloud, il NAS UGREEN NASync DXP2800 offre un investimento una tantum, eliminando i costi ricorrenti e assicurando un valore duraturo nel tempo. Approfittate subito di questa offerta su Amazon per acquistare un dispositivo versatile, sicuro e potente. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori NAS per ulteriori consigli.