Di recente, Google collezionato l’ennesimo fallimento con il servizio proprietario di cloud gaming Stadia. Nonostante ciò, l’azienda non rinuncia di certo al cloud gaming e al potenziale bacino di utenza che questo è in grado di portare, puntando a lanciare nuovi modelli di Chromebook pensati per gli ambiti videoludici e ottimizzati per l’esecuzione del più fortunato GeForce Now. Le differenze con il resto dei modelli classici stanno chiaramente nella presenza di hardware più potente e altre funzionalità pensate per ridurre al minimo la latenza, come schede di rete Wi-Fi 6/6E e tastiere RGB con anti-ghosting.

I primi tre modelli sono stati annunciati proprio ieri dai partner Lenovo, Asus e Acer. Il modello Chromebook 516 GE di Acer include un display di tipo IPS da 16 pollici con risoluzione di 2560×1600 e frequenza d’aggiornamento di 120Hz, insieme a una tastiera RGB con anti-ghosting e fino a una CPU Intel Core i7 di 12° generazione. La connettività include una porta Gigabit Ethernet, due USB Tipo-C, una USB Tipo-A e una HDMI. Il comparto audio è infine dotato di due altoparlanti posti nella parte inferiore della scocca, con supporto al Dolby Atmos. La configurazione base, comprendente un Core i5, 8GB di RAM e un SSD NVMe da 256GB, avrà un prezzo di 650$.

Fonte: ASUS

Fonte: Lenovo

Lenovo IdeaPad condivide molte caratteristiche con il modello di Acer, a cominciare dallo schermo, anch’esso di 16 pollici, risoluzione di 2560×1600 e frequenza d’aggiornamento di 120Hz. Anche in questo caso è presente una tastiera RGB anti-ghosting dotata di tasti con corsa di 1,5mm. Le opzioni hardware disponibili includono un Intel Core i3 o i5 di 12° generazione, 8GB di RAM e un SSD che va da 128GB a 512GB. La connettività è un po’ più limitata: oltre alle due USB Tipo-C e alla Tipo-A è presente soltanto uno slot per schede microSD. Il prezzo di partenza sarà di 599$.

Chromebook Vibe CX55 Flip di Asus si discosta infine dai due modelli precedenti presentando un display 1080p touch da 15,6 pollici e 144Hz. Come suggerisce il nome, il CX55 è un portatile 2 in 1 e può essere trasformato in tablet. La tastiera è retroilluminata ma non ha gli RGB, i tasti WASD hanno un rivestimento laterale arancione e una corsa di 1,4mm. Le specifiche includono processori Core di 11° generazione i3, i5 o i7 con grafica integrata Iris Xe, insieme a 8GB o 16GB di RAM e fino a 512GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda la connettività, troviamo infine due USB Tipo-C, due Tipo-A e una HDMI. Il modello base partirà da un prezzo di 399$.

Non resta ovviamente che attendere annunci ufficiali per conoscere il prezzo e la disponibilità relativi al nostro Paese. I nuovi Chromebook possono a ogni modo trovare posto tra quegli utenti che, per via di un budget ridotto, non sono in grado di acquistare un più costoso portatile da gaming per giocare in locale.