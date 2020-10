I nuovi controller Silicon Motion per SSD NVMe promettono grandi prestazioni

Silicon Motion ha annunciato il lancio ufficiale della sua prima generazione di controller SSD NVMe compatibili con PCIe 4.0: SM2264 per la fascia alta e SM2267/SM2267XT per quella mainstream.

Il controller SM2264 è il successore del controller SM2262 (EN) ed apporta diverse modifiche significative, oltre a raddoppiare le prestazioni. SM2264 utilizza ancora otto canali NAND, ma ora supporta il doppio della velocità: fino a 1600MT/s. Il controller include quattro core ARM Cortex R8 ed è stato realizzato sul nodo di produzione FinFET a 12nm di TSMC. Il dispositivo include anche il supporto per alcune funzionalità orientate alle aziende, come la virtualizzazione SR-IOV. SM2264 include anche l’ultima generazione del sistema NANDXtend ECC di Silicon Motion, che passa da 2kb a 4kB per la correzione degli errori LDPC. Il controller SM2264 andrà a competere con i controller interni utilizzati da Samsung e Western Digital per i loro SSD consumer di punta e contro il prossimo controller Phison E18.

SM2263(XT) SM2267(XT) SM2262EN SM2264 Segmento del mercato Mainstream Consumer High-End Consumer Processo di produzione 28nm 28nm 28nm 12nm Core Arm CPU 2x Cortex 2x Cortex R5 2x Cortex 4x Cortex R8 Error Correction 2kB LDPC 2kB LDPC 2kB LDPC 4kB LDPC Supporto DRAM LPDDR3, DDR4

-XT: None LPDDR4, DDR4

-XT: None LPDDR3, DDR4 LPDDR4, DDR4 Host Interface PCIe 3.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 PCIe 4.0 x4 Canali NAND, Velocità dell’interfaccia 4ch

667 MT/s 4ch

1200MT/s 8ch

800MT/s 8ch

1600MT/s CE per Canale 4 8

-XT: 4 4 8 Lettura sequenziale 2400 MB/s 3900 MB/s 3500 MB/s 7400 MB/s Scrittura sequenziale 1700 MB/s 3500 MB/s 3000 MB/s 6800 MB/s 4KB Random Read IOPS 300k

-XT: 280k 500k 420k 1000k 4KB Random Write IOPS 250k 500k 420k 1000k

Invece, i controller SM2267 e SM2267XT di Silicon Motion, pensati per il mercato mainstream, andranno a sostituire SM2263 e SM2263XT. Questi aiuteranno a portare le prestazioni NVMe entry-level fino al livello che era lo standard per gli SSD PCIe 3.0 di fascia alta. L’SM2267XT è la variante senza DRAM dell’SM2267 e possiede anche la metà dei chip enable (CE). Rispetto all’SM2264, i controller SM2267 (XT) vengono ancora realizzati sul nodo di produzione più economico a 28nm.

SM2267 competerà con un mix di vecchi controller a 8 canali come Phison E12 e nuove soluzioni a 4 canali come l’SK hynix Gold P31. La variante SM2267XT senza DRAM competerà con controller come Phison E19T per SSD NVMe entry-level che hanno un prezzo minimo o nullo rispetto alle unità SATA.