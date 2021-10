I nuovi dissipatori Corsair hanno uno schermo IPS a 30 FPS

Corsair ha annunciato tre nuovi dissipatori a liquido all-in-one: la gamma iCue Elite LCD è composta dai modelli H100i Elite LCD con radiatore da 240 mm, H150i Elite da 360 mm e H170i Elite LCD da 420 mm. I nuovi iCue Elite sono caratterizzati da uno schermo da 2,1 pollici, posizionato sulla pompa.

Lo schermo ha una risoluzione 480 x 480, pannello IPS e una frequenza di aggiornamento di 30 FPS. Si può ovviamente personalizzare a piacimento tramite software iCUE, ad esempio aggiungendo un’animazione, una foto o un’immagine, ma è ottimo anche nel caso in cui si vogliano tenere sott’occhio alcuni parametri del sistema.

I dissipatori sono dotato di piastra di contatto in rame a flusso separato e con un design ad alta densità, con 128 lamelle per pollice che forniscono un raffreddamento estremamente efficiente. Rispetto a un sistema di raffreddamento ad aria, i risultati dei test effettuati da Corsair, con un carico di 250W e una temperatura ambiene di 27°C, mostrano temperature inferiori fino al 13,6%.

I nuovi dissipatori iCUE Elite integrano anche delle nuove ventole ML RGB Elite, che garantiscono meno attrito, rumorosità ridotta e maggiori prestazioni grazie anche alla tecnologia AirGuide, che indirizza al meglio il flusso d’aria. Disponibili in due varianti, ML 120 e ML 140, le ventola operano rispettivamente in un range di 450 – 2000 RPM e di 400-1600 RPM. Non manca l’illuminazione personalizzabile, garantita da otto LED ARGB.

I dissipatori sono compatibili con tutti i socket più comuni Intel e AMD, compresi il nuovo LGA 1700 e AMD TR4, inoltre Corsair offre cinque anni di garanzia. Per quanto riguarda i prezzi, iCUE H100i Elite è acquistabile a 257,90 euro, iCUE H150i Elite a 293,90 euro e iCUE H170i Elite a 316,90 euro. Se invece siete già in possesso di un sistema AIO iCUE Elite Capellix, è anche disponibile un kit di aggiornamento del display a circa 99 euro.