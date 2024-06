I nuovi PC Gigabyte per allenare le IA sono sorprendentemente economici

Durante l'evento di lancio a Computex, tenutosi a Taipei, Gigabyte ha presentato al mondo il suo nuovo brand di hardware e software dedicato all'intelligenza artificiale, denominato AI TOP.

La linea include schede madri workstation compatibili sia con CPU AMD (TRX 50 AI TOP) sia con quelle Intel (W790 AI TOP), schede grafiche Nvidia (RTX 4070 Ti Super AI TOP 16G) e AMD (W7900 AI TOP 48G e W7800 AI TOP 32G), un'unità SSD M.2 (AI TOP 100E 1TB / 2TB) e un'alimentatore di 1600W (UD1600PM PG5 AI TOP).

Non solo Gigabyte ha annunciato le componenti singole, ha anche proposto quattro "set consigliati" pensati per soddisfare diverse esigenze in termini di dimensioni dei modelli IA e budget.

È interessante notare come l'opzione più potente, dotata di quattro GPU, raggiunga un prezzo di 35.999 dollari, posizionandosi di fatto nel mondo delle soluzioni enterprise.

Uno dei principali vantaggi di questi componenti AI TOP, descritti come "ultra resistenti per l'addestramento AI", risiede nelle garanzie estese e nei componenti di alta qualità utilizzati.

La scheda RTX 4070 Ti Super AI TOP possiede un design a due slot, ideale per un assemblaggio efficace su motherboard E-ATX, e un dissipatore stile blower completamente in rame.

L'SSD AI TOP 100E vanta una durata di 105.900 TBW (Terabyte Written), la pagina del prodotto riporta che questa caratteristica è studiata per scenari di carico di lavoro per l'addestramento AI.

L'unità offre anche una garanzia quinquennale, in linea con gli standard del settore, se non si raggiunge il valore sopracitato. Ha una velocità di lettura su bus PCIe 4.0 che arriva fino a 7,2GBps in lettura e 6,5GBps in scrittura nel modello da 1TB, oltre a 1GB di cache LPDDR4.

Per quanto riguarda l'alimentatore da 1600W, questo promette componenti di grado server con una longevità raddoppiata, secondo i test dell'azienda. È certificato 80 Plus Platinum ed è ovviamente progettato per alimentare fino a quattro GPU.

Oltre all'hardware, Gigabyte sta cercando di farsi strada anche nel campo del software AI, con proposte come AI Top Tutor e AI TOP Utility. AI Top Tutor è descritta come una tecnologia AI che offre una consulenza completa per le soluzioni AI TOP, con guide all'installazione e supporto tecnico, rappresentato da un avatar virtuale.

D'altra parte, AI TOP Utility mira a semplificare i workflow per l'addestramento di modelli AI locali, con una interfaccia user-friendly e monitoraggio del progresso in tempo reale.

Questo strumento è stato pensato per i novizi nel mondo dell'IA, permettendo loro di condurre addestramenti senza ricorrere alla riga di comando o avere esperienze pregresse di programmazione IA. Nonostante l'apparente limite delle funzionalità, potrebbe rappresentare un punto d'accesso meno intimidatorio per coloro che desiderano esplorare il mondo dell'intelligenza artificiale.