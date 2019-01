I nuovi server gaming OVH con CPU Intel con overclock

OVH, azienda francese numero uno in Europa nei servizi di hosting e di cloud hyperscal, propone una nuova gamma di server dedicati ai videogiochi. La proposta è indirizzata a rivenditori professionali, sviluppatori di videogiochi e anche a community di appassionati che desiderano controllare i server di gioco per i titoli più popolari.

Le macchine proposte da OVH sono infatti già ottimizzate e pronte per giochi come CS:GO, Rust, DayZ, Starbound, Space Engineers e molti altri. Nonché per software di comunicazione VoIP come Mumble e Teamspeak. Si presentano quindi come una soluzione pronta all’uso per la realizzazione di infrastrutture dedicate.

Considerate le esigenze di prestazioni e stabilità, poi, OVH ha dotato i suoi server di protezione Anti-DDoS Game, “inclusa e attiva in modo permanente su tutti i modelli della gamma e la più affidabile sul mercato grazie alla mitigazione bidirezionale (in entrata e in uscita) che garantisce la massima sicurezza ai giocatori in caso di attacchi esterni”.

OVH ha deciso poi di affidarsi ai processori Intel Core i7-6700K (GAME-32) e Intel Core i7-7700K (GAME-64). I server GAME-64-OC, poi, vantano il Core i7-7700K in versione overcloccata a 5 GHz, per offrire prestazioni ancora più alte.

A bordo dei server troviamo poi 32 o 64 GB di RAM secondo la versione, e due sistemi RAID, il primo composto da SSD e il secondo da hard drive magnetici. Per i server GAME-32 troviamo un SoftRaid con due SSD da 480 GB, mentre sulle versioni GAME-64 si passa a due NVMe da 450 GB. Tutti i modelli hanno una banda passante da 250 Mbps. Al momento dell’ordine si potrà scegliere tra diverse collocazioni del server in Europa o America del Nord, secondo le proprie necessità.

Contestualmente, OVH comunica l’apertura di un nuovo centro di ricerca e sviluppo presso Croix. Uno spazio di 14.000 metri quadrati che “consentirà di semplificare e snellire i team di lavoro, offrendo le condizioni ideali per accelerare l’innovazione e migliorare il processo di sviluppo delle soluzioni OVH. All’interno operano tecnici e ingegneri in cinque laboratori: hardware – dedicato alle prestazioni dei componenti e dei server assemblati; software – per verificare l’integrazione nel sistema informatico e gli aggiornamenti in tutto il parco server; il laboratorio di raffreddamento – dedicato ai server operativi a temperature estreme; il mini laboratorio di datacenter – per testare le varie soluzioni meccaniche, termiche e strutturali, e il laboratorio di industrializzazione, per lo sviluppo di nuovi prodotti e che saranno aperti a progetti di innovazione condivisa”.