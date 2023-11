I nuovi SSD PCIe 5.0 saranno più veloci ed efficienti

Silicon Motion sta sviluppando il SM2508, un controller PCIe 5.0 destinato agli SSD top di gamma. Durante il Memory Trend Seminar 2023 a Shenzhen, l'azienda ha rivelato informazioni importanti sul dispositivo.

Inizialmente previsto per essere costruito attraverso un processo a 12 nm, il SM2508 sfrutterà invece il processo di produzione EUV TSMC a 6 nm. Questo nodo di processo avanzato offre un considerevole risparmio energetico, con una riduzione del 45% nel consumo rispetto al 12 nm e una diminuzione del 20% dell'area delle celle logiche rispetto al 7 nm.

Il SM2508 integra un processore basato su Architettura Arm, offrendo quattro core Cortex-R8 fino a 1,25 GHz e un core Cortex-M0 per bilanciare prestazioni e consumi.

Rispetto al Phison E26, con un design dual-CPU Cortex-R5, Silicon Motion utilizza un PMC intelligente per gestire l'alimentazione senza affaticare il chip Arm.

Dotato di un design a otto canali, il SM2508 supporta DRAM fino a 3.600 MT/s e supporta chip flash NAND TLC e QLC. Silicon Motion afferma che questo controller può raggiungere velocità sequenziali di lettura e scrittura fino a 14,5 GB/s e 14 GB/s rispettivamente, con prestazioni casuali fino a 2,5 milioni di IOPS.

Un aspetto rilevante è il consumo energetico: con meno di 3,5 W dichiarati da Silicon Motion, il controller sembra consumare fino al 30% in meno rispetto al Phison E26. Tuttavia, l'azienda non specifica se questa cifra rifletta il consumo in diverse situazioni operative.

Per quanto il SM2508 sembra promettente, è bisognerà attendere le future analisi per conoscerne nel dettaglio le reali prestazioni. Previsto per fine anno, il controller potrebbe influenzare il mercato PCIe 5.0, anche se non si prevede la sua integrazione nei laptop prima del 2024.