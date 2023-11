Starlink banna i suoi stessi utenti, ma è tutta colpa di un bug

Un bug nel sistema di rilevamento frodi di Starlink ha creato parecchio caos per alcuni utenti, bloccandoli completamente dall'accesso alla piattaforma tramite i propri account.

L'ISP di SpaceX ha inviato un'email intitolata "Correzione del Falso Positivo di Account Fraudolento" per risolvere l'errore. Tuttavia, non tutti hanno ancora recuperato l'accesso ai loro account.

L'email, inviata dall'ISP, dichiara: "Abbiamo erroneamente segnalato il tuo account come frode e stiamo lavorando per correggere l'errore. Attendiamo la fine della settimana per completare la correzione. Se i problemi persistono, utilizza il nostro supporto online."

I problemi sono emersi il 9 novembre, quando alcuni utenti hanno ricevuto un'email annunciando il reset degli account e il rimborso di ordini in sospeso. Questo ha creato disagi, specialmente per i nuovi utenti che non avevano ancora configurato le antenne Starlink.

La scarsa assistenza clienti ha peggiorato la situazione. La pagina di recupero password non ha funzionato, restituendo messaggi di errore come "Utente non trovato". Gli utenti hanno trovato difficoltà nel contattare il supporto, non potendo inviare ticket o trovare un numero di telefono valido.

Adam, un cliente situato in Alabama, ha ricevuto le email informative e, per risolvere il problema, ha dovuto ricorrere a una serie diversa di metodi per riuscire a contattare Starlink.

Alla fine ha scoperto che l'invio di un'email a starlinkresolutions è stato l'unico metodo efficace per entrare in contatto con un assistente umano, ricevendo risposta dopo due giorni.

Alcuni utenti hanno segnalato interruzioni del servizio Internet, mentre altri hanno continuato a rimanere bloccati. Questo ha generato molta frustrazione tra gli utenti, in quanto la risoluzione dei problemi è stata complessa e richiedeva metodi poco chiari per avere un contatto con il supporto clienti.

Starlink ha presentato un messaggio ufficiale di scuse e sta lavorando alla risoluzione definitiva del bug, sperando di riportare tutti gli utenti alla normale fruizione del servizio entro breve.