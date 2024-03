I password manager sono un successo, ma tra i nostri lettori qualcuno ancora non li usa

La scorsa settimana vi abbiamo chiesto se usate un password manager per conservare tutte le vostre password, in modo da poter proteggere i vostri dati d'accesso alle varie piattaforme online, senza dovervi ricordare password impossibili. Cosa ci avete risposto? Scopriamolo in questo articolo.

Partiamo col dire che un password manager è fondamentale se si vogliono seguire le "best practice" per la protezione dei dati. Tutti i vostri account online devono avere delle password sicure, tipicamente una lunga combinazione di lettere, numeri e simboli, molto difficili da ricordare in quantità; per questo, le password vanno salvate in un apposito gestore, che le ricorda al posto vostro. Così facendo, dovrete tenere a mente solo la password principale, che userete per accedere al password manager.

Usi un password manager per conservare le tue password? Sì, uno gratis (44%) Sì, uno a pagamento (25%) Sì, quello integrato nel browser (17%) No, le salvo altrove (13%) No, uso sempre la stessa password (2%) Totale voti: 1003 Il sondaggio è chiuso dal 27/03/2024

Ammettiamo che ci ha rassicurato vedere che l'86% dei votanti usa un password manager, segno che i nostri lettori tengono parecchio alla sicurezza dei propri dati. Tra questi, il 44% usa uno dei migliori password manager gratis, più che adeguati per le esigenze di molti utenti. Uno dei più famosi e apprezzati è ad esempio Bitwarden, che offre tantissime funzionalità in maniera totalmente gratuita.

Al secondo posto, con il 25% dei voti, troviamo i password manager a pagamento. Anche qui tra i migliori troviamo nomi noti come NordPass, 1Password e LastPass, ma ce ne sono molti altri altrettanto validi.

Al terzo posto invece, con il 17% dei voti, troviamo i password manager integrati nel browser, come ad esempio quello di Google Chrome. Si tratta di soluzioni altrettanto valide, anche se forse meno versatili rispetto ai software dedicati, ma che in ogni caso fanno il loro dovere. Il password manager integrato in Chrome inoltre si sincronizza con lo smartphone Android, permettendo di accedere velocemente alle proprie password anche da mobile.

l'86% dei votanti usa un password manager, ma c'è chi ancora usa la stessa password per tutto

Il 13% dei lettori ha affermato di non usare un password manager, ma di salvare le password altrove. Speriamo che non si tratti di un foglio Excel, o peggio ancora una nota con tutti i dati di accesso salvati in chiaro; anche se questi elementi si possono proteggere con una password, non sono molto sicuri e mettono comunque tutti i vostri dati a rischio. Se usate uno di questi sistemi, considerate il passaggio a un password manager vero e proprio.

Infine, il 2% delle persone ha ammesso di usare sempre la stessa password. Inutile dire che si tratta della pratica peggiore, perché anche se si tratta di una password complessa, basta che venga compromessa una volta per compromettere tutti i vostri account online. Queste persone dovrebbero passare quanto prima a un password manager, cambiando tutte le password dei servizi dove sono registrati per proteggere tutte le proprie informazioni online. È senza dubbio un processo lungo e tedioso, ma assolutamente necessario per salvaguardare i propri dati personali.

Immagine di copertina: alexan107