I PC con SoC NVIDIA arrivano a giugno, ecco come sarà quello Lenovo

NVIDIA si appresta a lanciare il suo primo chip per PC IA, denominato "N1", che debutterà in un laptop Lenovo entro il Computex 2025. Il chip sarà basato sull'architettura Blackwell e offrirà fino a 180-200 TOPS di potenza di calcolo IA, superando di gran lunga i concorrenti sul mercato.

Questo ingresso di NVIDIA nel segmento dei chip personalizzati per PC rappresenta una mossa significativa nel mercato emergente dei PC ottimizzati per l'intelligenza artificiale. Il chip N1 sarà disponibile in due varianti: N1x di fascia alta e N1 di fascia media, entrambi con supporto per Windows on ARM.

Il chip N1 di NVIDIA pare sarà disponibile in due varianti di cui si conoscono pochi dettagli.

La collaborazione con MediaTek e l'utilizzo del processo produttivo a 3nm di TSMC suggeriscono che NVIDIA stia puntando a creare un prodotto altamente competitivo. Le prestazioni IA dichiarate sono circa quattro volte superiori rispetto ai chip leader attuali, il che potrebbe rivoluzionare il settore dei PC con capacità IA integrate.

NVIDIA ha pianificato una produzione su larga scala, con previsioni di 3 milioni di unità spedite nel Q4 2025 e 13 milioni nell'anno fiscale 2026. Questi numeri indicano che l'azienda si aspetta una forte domanda per i suoi nuovi chip IA.

Il chip N1 di NVIDIA combinerà l'architettura Blackwell con core ARM, offrendo un equilibrio tra potenza di calcolo e efficienza energetica. Questa combinazione potrebbe rendere i laptop equipaggiati con questi chip particolarmente adatti per applicazioni IA intensive, come l'elaborazione del linguaggio naturale e la computer vision, mantenendo al contempo una buona autonomia della batteria.

L'entrata di NVIDIA in questo segmento potrebbe spingere altri produttori di chip come Intel, AMD e Qualcomm ad accelerare lo sviluppo di soluzioni IA competitive per PC. Questo potrebbe portare a una rapida evoluzione delle capacità IA nei computer personali nei prossimi anni.

Il debutto del chip N1 in un laptop Lenovo Yoga 2-in-1 suggerisce che NVIDIA stia puntando inizialmente al mercato dei dispositivi premium e convertibili. Tuttavia, la presenza di una variante di fascia media indica l'intenzione di espandersi anche in segmenti di prezzo più accessibili.

Con l'aumento delle applicazioni IA per uso quotidiano, la mossa di NVIDIA potrebbe ridefinire le aspettative dei consumatori riguardo alle prestazioni dei PC, specialmente per attività che richiedono elaborazione IA in tempo reale come l'editing video avanzato, la creazione di contenuti e i giochi di nuova generazione.