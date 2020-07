iiyama Red Eagle Monitor 34″, il nuovo display curvo pensato per i videogiocatori

Il noto produttore giapponese iiyama ha recentemente presentato il suo monitor da gaming Red Eagle GB3466WQSU, molto simile al modello GB3461WQSU uscito sul mercato diversi mesi fa.

Il dispositivo è stato realizzato per soddisfare le esigenze dei videogiocatori più esigenti ed è equipaggiato con un pannello VA da 34” con una risoluzione pari a 3440 x 1440 pixel (rapporto di forma 21:9) che assicura un’area di visualizzazione maggiore del 30% rispetto ai più comuni display 16:9. La frequenza di aggiornamento è di 144Hz, mentre il tempo di risposta si attesta su 1ms. Data la sua vocazione “gaming” non potevano mancare alcune opzioni specifiche per migliorare i dettagli nella aree più scure (Black Tuner) e varie impostazioni di colore per esaltare al meglio le diverse tipologie di gioco.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, il monitor offre un raggio di curvatura di 1500R, supporto alla tecnologia AMD Freesync Premium Pro, una modalità per l’emissione ridotta di luce blu, un rapporto di contrasto pari a 3000:1 ed una luminosità massima di 400 nits (certificato HDR400). Il comparto connettività vede la presenza di due porte HDMI (risoluzione massima supportata 3440 x 1440 a 100 Hz), due Display Port 1.4, un hub USB 3.0 a due porte, ed un’uscita audio. Le dimensioni, base compresa, sono di 808 x 441.5 x 526 mm, il tutto per un peso complessivo di 10,9Kg. Il monitor include anche due speaker da 3W per ascoltare musica senza troppe pretese, mentre lo stand è regolabile in altezza (110 mm) ed inclinazione (+5°, +20°).

Il prodotto sarà lanciato a breve sul territorio inglese (24 luglio) al prezzo di 429,99GBP (circa 473€ al cambio attuale).

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un altro monitor molto interessante con caratteristiche simili, il nuovo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34”, che sarà disponibile in Italia da inizio settembre al prezzo di 449,99€. Così come questo iiyama propone un pannello curvo a risoluzione 3440 x 1440 pixel con refresh rate di 144Hz e supporto alla tecnologia AMD Freesync, ma è privo della certificazione HDR 400 ed di un hub USB integrato.