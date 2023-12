Il browser Arc arriva su Windows, disponibile la prima beta

La Browser Company ha annunciato la tanto attesa versione BETA di Arc Browser per Windows, rispondendo alle richieste degli utenti che da tempo ormai chiedevano una versione compatibile con il sistema operativo di Microsoft.

La startup sostenuta da Thrive Capital, che ha già ottenuto successo con la sua versione Mac, si prepara ora a conquistare il vasto mercato degli utenti Windows. Sono oltre 500.000 utenti già in lista d'attesa per mettere le mani sulla nuova versione beta.

La Browser Company ha dichiarato che il processo di invito continuerà nel corso del mese, con una rapida espansione delle distribuzioni a gennaio. La società non ha fornito dettagli specifici sulla completa parità di funzionalità tra la versione Windows e quella Mac, ma ha assicurato agli utenti che sta lavorando attivamente al porting di caratteristiche come Peek (anteprima delle pagine web passando sopra) e Mini Arc.

La squadra principale di sviluppo per la piattaforma Windows include figure di spicco come Alexandra Medway, lead di ingegneria del prodotto, Darin Fisher, ex vicepresidente di Chrome, e Saleem Abdulrasool, ex ingegnere di Facebook e esperto di Swift su Windows. Oltre allo sviluppo, l'azienda ha annunciato l'intenzione di rendere open source il codice per Windows, un'ottima dimostrazione di impegno verso la trasparenza e la collaborazione con le community composte da sviluppatori.

L'Arc Browser ha già segnato importanti traguardi nel corso dell'anno, introducendo una companion app per iPhone, strumenti di personalizzazione avanzati e funzionalità basate sull'IA. L'espansione su Windows sarà una grande opportunità per Browser Company.