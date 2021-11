Il connettore PCIe 5.0 è identico al 12 pin di NVIDIA

La scorsa settimana vi abbiamo parlato dei nuovi alimentatori ASUS ROG Thor, i quali, presentati in contemporanea alle schede madri dotate di chipset Z690 per Alder Lake, sono già compatibili con il nuovo connettore di alimentazione PCIe 5.0 che incorpora 12 conduttori su un solo cavo ed è stato pensato per fornire abbastanza energia alle future GPU. L’aspetto del connettore è del tutto simile a quello impiegato da NVIDIA nella sua serie di schede grafiche basate sull’architettura Ampere, realizzato sullo stesso design Molex Micro-Fit 3.0.

Photo Credit: ASUS

Come riportato dai colleghi di VideoCardz, questo connettore è in grado di erogare fino a 9A a 12V, fornendo quindi una potenza massima di 649W. Stando a Igor’s Lab, inoltre, il connettore PCI Gen 5 potrebbe arrivare sino a 9,2A, salendo a 662W di potenza massima. Tuttavia, secondo le specifiche ufficiali PCI Express 5.0, il connettore è certificato per 600W. Gli alimentatori ASUS ROG Thor recentemente annunciati non dispongono di un connettore modulare dedicato per il cavo a 12 pin, ma in confezione è presente un adattatore con due connettori a 8 pin a una estremità (come confermato da Eteknix).

Photo Credit: Eteknix

VideoCardz ha realizzato un’interessante tabella nella quale riassume la potenza massima assorbita da una scheda grafica, attuale e futura, suggerendo che possedere alimentatori molto performanti sul proprio sistema potrebbe diventare sempre più comune nei mesi a venire.

Photo Credit: VideoCardz

Nella giornata di oggi vi abbiamo anche riportato un rumor piuttosto interessante in base al quale la GeForce RTX 3080 Ti, basata sulla GPU GA103, potrebbe arrivare anche sul mercato mobile. Per quanto riguarda i dettagli tecnici della GPU GA103, dovrebbe essere equipaggiata con 7680 core CUDA e un bus di memoria a 256-bit, il che renderebbe possibile avere sia una configurazione con 8GB di memoria dedicata che con 16GB. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.