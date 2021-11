La RTX 3080 Ti potrebbe arrivare presto sui notebook gaming

Alcune voci di corridoio potrebbero far sognare gli appassionati di videogiochi su notebook: secondo Matthew Smith, che si occupa della manutenzione dei database di TechPowerUP GPU e GPU-Z, NVIDIA sarebbe al lavoro per rilasciare una nuova scheda grafico per il mercato mobile, la GeForce RTX 3080 Ti basata su GPU GA103. Tale indiscrezione arriverebbe dal fatto che qualche giorno fa, nel database degli ID dei dispositivi PCI un utente ha associato all’ID 2420 un nome in codice inizialmente etichettato come “GN20-E8”, che è stato successivamente modificato in “GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU”. La spiegazione sembra abbastanza chiara, e sebbene il database in questione venga utilizzato solitamente da persone che lavorano con rivenditori di GPU (il che darebbe sufficiente credibilità alla cosa), è bene prendere ogni notizia, almeno per il momento, con la dovuta cautela.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici della GPU GA103, dovrebbe essere equipaggiata con 7680 core CUDA e un bus di memoria a 256-bit, il che renderebbe possibile avere sia una configurazione con 8 GB di memoria dedicata che con 16 GB. Sul nome effettivo della scheda grafica non si ha invece ancora alcuna conferma: sebbene abbiamo già detto che pare sia stata registrata come RTX 3080 Ti, in un leak sui dettagli di un laptop Lenovo, la stessa scheda viene etichettata come RTX 3080 SUPER, mentre il leaker @kopite7kimi, famoso proprio per le sue “soffiate” sui prodotti NVIDIA, ha affermato in un tweet (in risposta allo stesso Matthew Smith) che il nome della scheda grafica potrebbe essere RTX 3090M. Ovviamente ancora nessuno dei tre nomi ha trovato delle fondamenta, dunque non rimane che attendere ulteriori informazioni.

C’è da prendere in considerazione anche l’ipotesi che NVIDIA possa mettere in vendita una nuova famiglia di SKU di fascia alta, considerando che non vedremo nuove schede grafiche per il mercato mobile prima di gennaio, quando presumibilmente verranno rilasciate le schede della serie RTX Ampere Mobile Refresh, in contemporanea con i nuovi processori Alder Lake-P di Intel e i Ryzen 6000 Rembrandt di AMD, tutto per i computer portatili di nuova generazione.