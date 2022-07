Sono trapelati online i risultati inerenti ai benchmark effettuati in Geekbench 5 su due sistemi diversi equipaggiati con il processore Intel Core i7-13700K, facente parte della famiglia “Raptor Lake” che dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo ottobre.

In particolare, i test sono stati effettuati su due configurazioni distinte equipaggiate con memorie DDR4 e DDR5 (scheda madre ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E con 32GB di DDR4-3200 (2x16GB) per i test DDR4 e una motherboard ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5 con 32GB di DDR5-5200 (2x16GB) per quelli DDR5). Ricordiamo che il chip Core i7-13700K avrà 16 core, suddivisi tra otto P-core Raptor Cove e otto E-core Gracemont, 30MB di cache L3 e, presumibilmente, un clock di base di 3,4GHz e Boost Clock di 5,3GHz.

[GB5 CPU] Unknown CPU

CPU: Intel Core i7-13700K (16C 24T)

Min/Max/Avg: 5289/5381/5361 MHz

Codename: Raptor Lake

CPUID: B0671 (GenuineIntel)

Scores, vs AMD 5800X

Single: 2090, +20.9%

Multi: 16542, +54.0%https://t.co/yUeUuQm1ch — Benchleaks (@BenchLeaks) July 22, 2022

Photo Credit: Wccftech

Prendendo come riferimento la configurazione con memorie DDR4, il Core i7-13700K è risultato circa il 5% più veloce del Core i5-13600K in single-thread e il 15% in più in multi-thread. Passando ai test con memorie DDR5, il Core i7-13700K ha superato il Core i7-12700K fino a un massimo del 17%, offrendo anche più prestazioni dell’attuale top di gamma AMD per il mercato consumer, il Ryzen 9 5950X (chip a 16 core e 32 thread). Indubbiamente, il Core i7-13700K è un processore piuttosto interessante e un possibile best buy della prossima stagione. A questo punto, sarà importante anche vedere a quale prezzo sarà commercializzato.

Nella giornata di oggi, vi abbiamo anche riportato i risultati dei test effettuati prendendo in considerazione le differenze prestazionali riscontrabili utilizzando le memorie DDR4 e DDR5. Per ulteriori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.

Secondo gli ultimi rumor, inoltre, sembra che i primi processori Intel Raptor Lake saranno lanciati il prossimo 17 ottobre, con un annuncio fissato per il 28 settembre in occasione dell’evento Intel Innovation. Nel caso foste interessati, trovate tutti i dettagli nella nostra notizia.