La presentazione delle nuove CPU Intel “Raptor Lake” è ormai imminente, in quanto si svolgerà a fine mese, mentre il debutto dei processori sul mercato è atteso per ottobre. Rispetto alla precedente generazione, Alder Lake, Raptor Lake offrirà maggiori prestazioni attraverso alcune modifiche importanti, come il numero massimo di core, salito a 8P+16E. Inoltre, i P-core sono stati aggiornati con un IPC e una cache L2 superiori, mentre gli E-core presentano una cache L2 di maggiori dimensioni.

Visto l’esiguo numero di settimane che ci separa dalla commercializzazione vera e proprio, non stupisce di certo vedere leak e rumor circolare in rete. Protagonista della notizia di oggi è il chip Intel Core i7-13700T, appartenente alla gamma a basso consumo (35W) dei Core di tredicesima generazione, dotato di una frequenza base di appena 1.40GHz e di una configurazione 8P+8E. Nonostante le specifiche, a quanto pare il processore è piuttosto performante, come evidenziato dai risultati ottenuti nel popolare benchmark Geekbench 5.4.5.

Photo Credit: Geekbench

Infatti, la CPU ha registrato 1.939 punti nel test single thread e 11.564 punti in quello multi-thread, valori molto vicini a quelli forniti dal Core i5-12600K di precedente generazione, che tuttavia aveva un TDP ben maggiore (125W). Inoltre, rispetto a quest’ultimo, il Core i7-13700T funziona a frequenze inferiori (1.40-4,90GHz contro ai 3,40-5,40GHz del Core i5-12600K), sebbene la configurazione di core lo avvantaggi (8P+8E contro 6P+4E). Si tratta indubbiamente di un ottimo risultato, che evidenzia i miglioramenti apportati da Intel alla sua nuova linea di processori. Il Core i7-13700T non farà parte della line-up iniziale e il suo lancio è presumibilmente previsto per la fine di quest’anno o l’inizio del 2023.

