Il Core i9-12900KS è pronto a combattere i nuovi Ryzen con 3D V-Cache

Stando a quanto riportato dai colleghi di Wccftech, Intel starebbe lavorando ad un nuovo processore, chiamato Core i9-12900KS, attualmente in fase di test presso alcuni partner. In pratica, la CPU non è altro che una versione pre selezionata di Core i9-12900K in grado di garantire una frequenza di boost di ben 5,2GHz su tutti i core, 200MHz in più rispetto al modello “standard”. L’azienda di Santa Clara non distribuiva una versione “KS” dei suoi processori dai tempi del Core i9-9900KS e ha saltato quindi la decima e undicesima generazione.

Credit: Intel

La tempistica con la quale sono comparse le prime informazioni su questo processore è abbastanza curiosa, dato che presto AMD dovrebbe lanciare le sue CPU Ryzen con 3D V-Cache, basate ancora una volta sulla microarchitettura Zen 3, che dovrebbero offrire il 15% di prestazioni in più in ambito gaming grazie alla loro cache L3 maggiorata, andando direttamente a competete con le recenti proposte Intel della linea Alder Lake-S.

Ovviamente, al momento non è noto quando sarà lanciato questo Core i9-12900KS, ma eventualmente ne sapremo di più in occasione della conferenza stampa di Intel al CES 2022, durante la quale l’azienda dovrebbe presentare anche i suoi processori “non-K” di dodicesima generazione con TDP di 65 e 35 W, oltre alle schede madri basate su chipset H670, B660 e H610.

Credit: Intel

La scorsa settimana vi abbiamo anche riportato alcuni leak inerenti alle CPU “non-K” Alder Lake di Intel, tra cui una prima immagine dettagliata di quello che dovrebbe essere il dissipatore ad aria ufficiale, conosciuto come “Laminar RM1”, che dovrebbe accompagnare i nuovi processori. I modelli Core i3-12100F, Core i5-12400F e Core i7-12700F saranno le prime CPU con TDP di 65W della gamma Alder Lake a essere prive di Efficient Core. In particolare, il Core i3-12100F sarà dotato di quattro core e otto thread con un Boost Clock di 4,3Ghz, il Core i5-12400F avrà sei core e dodici thread, mentre il Core i7-12700F avrà le medesime caratteristiche della relativa variante “K”, ma con una frequenza massima di 4,9GHz e un minore TDP. Trovate ulteriori dettagli nel nostro articolo dedicato.