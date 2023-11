Processore AMD Ryzen 7 7800X3D in sconto del 22%! IMPERDIBILE!

Se siete puristi del PC e prediligete questa piattaforma soprattutto per l'esperienza di gioco, orientandovi verso prestazioni elevate e una qualità grafica superiore, vi segnaliamo l'attuale presenza sul mercato di un processore che eccelle in questo contesto. Si tratta del Ryzen 7 7800X3D, il quale, in ambito gaming, riesce a superare addirittura il ben noto Core i9-13900K, che costa praticamente il doppio. Attualmente è disponibile su Amazon, tramite un venditore terzo, a soli 325,00€ anziché i consueti 400,00€ circa.

AMD Ryzen 7 7800X3D, chi dovrebbe acquistarlo?

Come anticipato, si tratta del processore più indicato per chi con il PC intende giocare ai massimi livelli, ma anche per chi usa programmi di progettazione dove serve tanta potenza di calcolo e tanti core e threads. Con i suoi core sbloccati, Ryzen 7 7800X3D è un processore adatto anche per chi vuole fare overclocking, migliorando ancora di più le già strabilianti prestazioni.

Per chi cerca l'ultima tecnologia in termini di memoria e connettività, Ryzen 7 7800X3D supporta sia DDR5 che PCIe 5.0, abilitando velocità all'avanguardia su GPU e storage. Basato sull'architettura Zen 4, con un TDP di 120W, Ryzen 7 7800X3D vanta la bellezza di 8 core e 16 thread, con frequenze che vanno dai 4.2 GHz ai 5.0 GHz. Il suo punto di forza, cosi come il suo predecessore 5800X3D, è la tecnologia 3D V-Cache, che fa fare un salto enorme nelle prestazioni in gaming.

Con un crollo di prezzo così vantaggioso, sceso a soli 325,00€, AMD Ryzen 7 7800X3D rappresenta una CPU d'eccellenza per il gaming. Pertanto, se si apprestate a fare un grosso upgrade alla piattaforma, vi consigliamo caldamente di valutare l'acquisto di questo processore.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

