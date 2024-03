BitTorrent non è più il re dell'upload, ecco chi occupa il trono ora

BitTorrent, una volta il dominatore incontrastato del traffico internet, ha perso la sua corona. Secondo i nuovi dati pubblicati da Sandvine, una società canadese di gestione della banda larga, il re è stato spodestato da servizi come lo storage cloud e YouTube.

Negli ultimi vent'anni, il traffico Internet ha conosciuto una crescita esplosiva, con sempre più dati trasferiti di anno in anno. Tuttavia, al netto di questa crescita continua, la composizione del traffico dati globale ha subito dei cambiamenti radicali.

Seppur si parla di un declino graduale, e iniziato due decenni fa, BitTorrent ha sempre rappresentato un terzo di tutto il traffico web globale.

Nel 2004, BitTorrent era responsabile del 35% del traffico Internet, dominando grazie alla condivisione di file peer-to-peer. Con l'avvento dello streaming video, inizialmente attraverso servizi quali YouTube e, più recentemente, per via di colossi quali Netflix e TikTok, anche tra i pirati la condivisione dei file è stata accantonata lentamente per far spazio alla praticità dello streaming, segnando la fine dell'era dei Torrent.

Anche il traffico in upload, una volta dominato da BitTorrent, ha visto un cambiamento significativo. Sebbene BitTorrent abbia ancora una certa rilevanza nelle reti fisse, rappresentando il 4% del traffico complessivo, è stato superato da app come lo storage cloud, FaceTime, Google e YouTube.

Sul fronte mobile, invece, BitTorrent non compare nemmeno più tra le prime dieci applicazioni di upload utilizzate dall'utenza.

Il rapporto di Sandvine riconosce BitTorrent come un attore ancora significativo, costantemente alimentato da un numero limitato di utenti che comprende anche numerosi accademici che condividono grandi pacchetti di dati.

Tuttavia, Sandvine, prevede che il declino non si assesterà nel breve periodo, visto che la diminuzione dell'uso di BitTorrent, in favore del cloud e dei servizi streaming, si mostra ancora graduale e costante.

Il rapporto di Sandvine, sottolinea inoltre un importante aspetto: ovvero che non tutto il traffico torrent può essere accuratamente misurato, specialmente quando gli utenti utilizzano dei VPN.

Si tratta comunque di un aspetto che non influenza in maniera impattante le statistiche e non cambia la conclusione generale: BitTorrent non domina più il panorama del traffico Internet.

Questo segna la fine di un'epoca. Due decenni di supremazia di BitTorrent sono destinati a diventare parte del nostro passato tecnologico, speriamo solo che il file Torrent più vecchio di sempre riesca a sopravvivere.