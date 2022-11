Il “Digital Linear Voltage Regulator” (DLVR) è una tecnologia brevettata da Intel a novembre dello scorso anno, prevista per essere utilizzata già nei Raptor Lake allo scopo di ridurne il consumo energetico, che è un po’ il tallone di Achille delle ultime CPU dell’azienda di Santa Clara. Lo scopo del DLRV è quello di regolare la tensione del processore attraverso un regolatore di tensione aggiuntivo che lavora in tandem con quello installato sulla scheda madre. In questo modo, è possibile ottenere un controllo migliore sulla tensione a beneficio dei consumi e delle temperature, con un miglioramento dell’efficienza nella gestione dei voltaggi di almeno il 20%.

Stando al brevetto Intel, DLVR sarebbe così in grado di abbassare la tensione di ben 160mV, riducendo i consumi del 25% rispetto ai metodi più tradizionali. Questa importante novità era attesa nelle CPU Raptor Lake ormai uscite sul mercato, ma è stata disabilitata a metà dello sviluppo. ASUS ha reso disponibile l’opzione nel BIOS delle schede madri Z790 e Z690, lasciando intendere che questa possa arrivare nelle prossime architetture. Il nome della funzione, che è stata scoperta da VideoCardz, prende il nome di “CPU DLVR Bypass Mode Enable”, l’attivazione non comporta tuttavia alcuna differenza nei consumi.

Fonte: Videocardz

ASUS ne ha in seguito confermato il supporto tramite “Shamino”, un moderatore del forum dell’azienda, specificando tuttavia che nessun processore dekstop Intel può attualmente farne uso. Il moderatore ha in seguito rimosso i suoi post. La stessa conferma è anche arrivata da parte di altri produttori di schede madri, i quali hanno affermato che l’implementazione del DLVR era inizialmente prevista coi Raptor Lake, ma poi è stata momentaneamente scartata da Intel.

Non si conosce attualmente l’architettura in cui la nuova tecnologia farà il suo debutto e non è chiaro se ciò avverrà già su Meteor Lake o Arrow Lake, dato che l’azienda di Santa Clara non ha ancora confermato nulla. C’è tuttavia una speranza di vederla già in una possibile revisione degli attuali Raptor Lake, che dovrebbe prendere il nome di Raptor Lake Refresh per uscire nel 2023.