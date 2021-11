Intel al lavoro per ridurre i consumi di Raptor Lake

Diversi mesi fa erano comparse in rete le specifiche e la lineup completa della futura linea di CPU Intel Raptor Lake-S, la quale costituirà la tredicesima generazione Core prendendo il posto dell’attuale Alder Lake. Anche in questo caso si tratterà di un’architettura ibrida che combinerà core Raptor Cove ad alte prestazioni e core Gracemont ad alta efficienza. La gamma dovrebbe essere suddivisa in tre famiglie, da quella “Enthusiast K” da 125W a quella “Mainstream” da 65W per finire con quella “Low Power” da 35W. Dovrebbe essere introdotta una nuova cache L2 chiamata “Game Cache” che punterà a migliorare le prestazioni in gioco e, inoltre, i processori Raptor Lake-S dovrebbero raggiungere frequenze di picco circa 200MHz più alte in Turbo Boost.

La scorsa settimana, inoltre, Moore’s Law Is Dead aveva riportato che Raptor Lake-S continuerà a supportare le memorie DDR4, così come Alder Lake, offrendo un’alternativa più economica alle ancora costose DDR5, utile soprattutto in un periodo flagellato dalla mancanza cronica di semiconduttori come quello attuale. Inoltre, dovrebbe essere mantenuta la piena compatibilità con le schede madri basate sul chipset Z690 e sui futuri H670/B660 e H310.

Nella giornata di oggi, invece, vi parliamo del consumo energetico di questo processori, su cui Intel sembra essere al lavoro. Infatti, Underfox ha affermato, tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, che la nuova architettura per l’erogazione dell’alimentazione includerà un regolatore lineare digitale di tensione (DLVR) in parallelo a quello primario, riducendo il VID della CPU e, di conseguenza, anche il consumo energetico del processore.

The basic idea behind Raptor Lake's new power delivery architecture proposal is to include a digital linear voltage regulator (DLVR) as a voltage clamp placing in parallel to the primary VR, reducing CPU VID and thereby also reducing processor core power consumption. pic.twitter.com/n7kwjwTY9C — Underfox (@Underfox3) August 19, 2021

Un recente brevetto di Intel, intitolato “Digital Linear Regulator Clamping Method And Apparatus“, mostra più nel dettaglio i benefici di questa tecnica. Come potete vedere dall’immagine sottostante, infatti, l’impiego di un regolatore lineare digitale di tensione elimina fino a 160mV dalla VIn della CPU, che si traduce in un consumo inferiore del 20-25%.

Photo Credit: Underfox/Twitter

Ricordiamo che la famiglia di processori Intel Raptor Lake dovrebbe debuttare sul mercato alla fine del 2022.