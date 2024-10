Estendi il Wi-Fi fino a Marte con questo powerline AVM, oggi IN SCONTO! -37%

Se state cercando un modo efficiente e semplice per estendere la vostra rete domestica senza dover ricorrere a costose opere di cablaggio, l'AVM FRITZ!Powerline 1240 AX potrebbe essere la soluzione ideale. Questo dispositivo, disponibile su Amazon a soli 107,60€ con uno sconto del 37% rispetto al prezzo originale di 169,99€, offre prestazioni di alto livello grazie alla combinazione di Powerline Gigabit e Wi-Fi 6, garantendo velocità elevate e una connessione stabile. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori ripetitori e range extender per ulteriori consigli.

AVM FRITZ!Powerline 1240 AX, chi dovrebbe acquistarlo?

AVM FRITZ!Powerline 1240 AX è progettato per sfruttare la rete elettrica domestica e trasformarla in un canale per la trasmissione dati, supportando una velocità fino a 1.200 Mbps attraverso la linea elettrica e fino a 600 Mbps via Wi-Fi 6. Questo lo rende ideale per attività ad alta intensità di dati come lo streaming multimediale, il gaming online, la connessione NAS e la Internet TV. Grazie alla tecnologia MIMO 2x2, questo adattatore assicura una trasmissione dati stabile anche su lunghe distanze, consentendo di superare barriere fisiche come muri e piani di edifici senza compromettere la qualità della connessione.

Uno dei vantaggi principali di questo modello è la sua compatibilità con la tecnologia Mesh Wi-Fi. Ciò significa che potete combinare più punti di accesso FRITZ! in una singola rete intelligente, ottimizzando la copertura wireless in tutta la casa. Questa funzione garantisce una connessione veloce e senza interruzioni, anche quando utilizzate più dispositivi in contemporanea per lo streaming o altre applicazioni che richiedono larghezza di banda elevata.

Il FRITZ!Powerline 1240 AX è inoltre dotato di due porte LAN Gigabit, perfette per collegare direttamente dispositivi come PC, Smart TV, console di gioco o NAS, senza dover fare affidamento esclusivamente sul Wi-Fi. Un altro aspetto degno di nota è la facile configurazione: grazie al pulsante WPS, la connessione è immediata e sicura, rendendo questo prodotto alla portata anche di chi non è particolarmente esperto in ambito tecnologico.

Oltre alle prestazioni, questo dispositivo si distingue per la sua efficienza energetica, grazie alla gestione intelligente dei consumi sia in modalità Powerline che Wi-Fi, contribuendo così a ridurre i costi di elettricità durante il funzionamento.

Con tutte queste caratteristiche, l'AVM FRITZ!Powerline 1240 AX si presenta come un investimento ideale per chi desidera migliorare la propria rete domestica in modo semplice e conveniente. Data l'offerta attuale, è una buona occasione per dotarsi di un dispositivo affidabile e dalle alte prestazioni, assicurandosi una connessione stabile in ogni angolo della casa. Affrettatevi, però, perché non è dato sapere quanti pezzi siano disponibili a questo prezzo!

