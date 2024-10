Il giorno è arrivato: dite addio a uBlock Origin su Google Chrome

La notizia era nell'aria da tempo, ma ora ci siamo davvero: Google Chrome sta disabilitando automaticamente uBlock Origin, uno dei più popolari adblocker, per moltissimi utenti. Il problema è causato dal passaggio di Chrome al nuovo Manifest V3 per le estensioni.

Google ha dichiarato che oltre il 93% delle estensioni attivamente mantenute nel Chrome Web Store utilizza già il nuovo modello Manifest V3. L'azienda prevede di completare il passaggio a V3 entro il 2025, eliminando gradualmente il supporto per le estensioni basate su Manifest V2.

uBlock Origin Lite sarà meno efficace nel bloccare gli annunci.

Dopo l'aggiornamento, gli utenti troveranno l'estensione disattivata e un messaggio che cita che "non è più supportata". Come alternativa, lo sviluppatore dell'ad-blocker consiglia di utilizzare uBlock Origin Lite, creato appositamente come sostituto.

Tuttavia, lo stesso sviluppatore avverte che uBlock Origin Lite sarà intrinsecamente meno efficace nel gestire annunci e altri contenuti indesiderati sui siti web, a causa delle limitazioni imposte dal nuovo modello Manifest V3. Il risultato è quindi che gli utenti vivranno, su molti siti, un'esperienza peggiore a causa delle pubblicità invasive, ma saranno anche potenzialmente più esposti a rischi per la sicurezza, dato che potrebbero non essere bloccati in modo altrettanto efficace le false pubblicità che sono, in realtà, tentativi di phishing.

Se non volete abbandonare uBlock Origin e non volete nemmeno passare alla versione "Lite", l'unica reale alternativa che avete è quella di cambiare browser. Le novità legate a Manifest V3 sono infatti esclusivamente legate a Google Chrome, quindi passare, ad esempio, a Firefox, vi permetterà di continuare a usare l'adblocker (e tutte le vostre liste personalizzate) senza preoccupazioni.

Se, invece, non siete disposti ad abbandonare Google Chrome, dovrete passare ad un adblocker compatibile con Manifest V3. Oltre a uBlock Origin Lite, potete valutare AdBlock Plus o Ad Guard, quest'ultimo particolarmente efficace su YouTube e capace di offrire un certo grado di personalizzazione.