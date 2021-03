Il miglior software in offerta – VideoProc a 25,95€ (sconto del 65%)

Scegliere il miglior convertitore video per il tuo PC Windows/Mac può essere davvero difficile, dato che in giro ci sono tantissimi software tra cui scegliere. Ma ecco che entriamo in gioco noi, restringendo le scelte e trovando il prodotto più conveniente per te.

Tra le scelte migliori c’è VideoProc al 65% di sconto.

Perché? VideoProc rappresenta una soluzione “tutto-in-uno” per convertire diversi file multimediali come video, audio e DVD in 420+ tra formati e dispositivi, con qualità 4K/1080p. Ti permette inoltre di scaricare film/audio/playlist dai siti più famosi per poterli guardare offline. In più potrai anche modificare i tuoi video, in modo semplice e veloce, per uso personale e per poterli condividere sul web. Infine, ti darà la possibilità di registrare il tuo schermo, per YouTube, per lavoro, per motivi personali, ecc.

Ma VideoProc non offre solamente tutte queste funzioni, in quanto offre anche gli sconti migliori e ottimi servizi. Per soli 25,95€ potrai avere una licenza a vita che ti consentirà di usare tutte le funzioni senza limiti, oltre all’aggiornamento gratuito (a vita) alle nuove versioni, per funzioni sempre nuove e migliori senza costi aggiuntivi! Ti sarà inoltre garantito un supporto tecnico gratuito a vita e la possibilità di rimborso per 30 giorni.

VideoProc (Da 74,90€ a soli 25,95€) Vai all’Offerta >

Cosa rende VideoProc il miglior convertitore video del 2021?

Può capitare, nella vita di tutti i giorni, di avere problemi nella riproduzione di un file video in un lettore multimediale o su un telefono, di non riuscire a caricare e modificare un video girato, o magari di voler semplicemente modificare un video per offrire a chi lo guarda una migliore esperienza visiva.

Non importa di cosa tu abbia bisogno perché VideoProc ti offre tutte le soluzioni. Basterà trascinare i tuoi file multimediali nel software, scegliere un formato di output, fare le tue modifiche, cliccare su “Run” e salvare le modifiche apportate! Potrai elaborare tutti i tipi di file multimediali: UHD/HD, HDR, 2D, 3D, video VR a 360°, audio, dischi DVD, immagini ISO e cartelle video dai DVD. Anche i formati di uscita non sono da meno, in quanto è possibile scegliere tra: MP4 HEVC/H.264, AVI, MOV, MKV, FLV, MPEG, WebM, AVCHD, MTS, FLV, WMV, VOB, WAV, MP3, AAC, iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Xbox, Surface, ecc.

Come bonus, inoltre, potrai regolare l’aspect ratio del video per adattarlo perfettamente ai diversi siti e social: 1:1 per Instagram e Twitter, 16:9 per Facebook, YouTube, Dailymotion e TV ad alta definizione (HDTV), 9:16 per TikTok e Snapchat. È possibile regolare anche il frame rate, il codec, la risoluzione, ecc.

E per quanto riguarda la qualità e la velocità?

Di default VideoProc non cambierà la qualità del tuo file originale durante la conversione, quindi non dovrai preoccuparti di eventuali perdite di qualità. Se hai esigenze specifiche, tuttavia, puoi scegliere di salvare il tuo video in qualità alta/media/bassa. VideoProc dispone inoltre di accelerazione hardware alimentata da GPU Intel, AMD e NVIDIA, utilizzando a pieno le risorse hardware del computer per accelerare la conversione, pur utilizzando una bassa percentuale di CPU. Anche se il tuo computer non è l’ultimo ritrovato della tecnologia o si inserisce in una fascia bassa, potrai comunque godere di una conversione video molto veloce, senza dover aspettare ore.

Offerta a tempo Limitato: Acquista VideoProc al 65% di Sconto >

VideoProc è più di un semplice convertitore video

La maggior parte dei downloader video gratuiti, e dei siti di download di video online, ti permette di scaricare solo un video alla volta, in qualità 720p, ma con VideoProc non sarà più così: potrai scaricare più video contemporaneamente, da più di 1000 siti, e salvarli con la qualità originale, che sia 4K o 1080p.

Troverai anche un toolbox integrato per editare i video in modo facile e veloce, che ti consentirà di:

tagliare un video lungo;

rimuovere un’area indesiderata;

ruotare e di capovolgere il video a 360°;

regolare la luminosità/contrasto;

rallentare o di accelerare il video;

stabilizzarne uno mosso;

rimuovere eventuale “rumore”;

regolare il volume;

aggiungere una filigrana personalizzata, ecc.

In ultimo, ma non per importanza, VideoProc offre tre modalità di registrazione: registrazione di tutto lo schermo o di una sua parte, registrazione di un video con la webcam, registrazione di schermo e webcam contemporaneamente (modalità picture-in-picture, usata da molti youtuber). Non importa quindi che tu voglia registrare recensioni, test, unboxing, tutorial per YouTube, gameplay per Twitch, riunioni su Skype o presentazioni di lavoro: VideoProc potrebbe diventare il tuo migliore amico! I video non hanno filigrana e non c’è alcun limite di lunghezza o di registrazione, nella versione con licenza a vita.

Acquista la Licenza di VideoProc a Vita con lo sconto: 25,95€ invece di 74,95€ >