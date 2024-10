Il monitor da SOGNO per ogni grafico che si rispetti ora è al MINIMO STORICO!

Siete alla ricerca di un monitor professionale che possa migliorare la qualità del vostro lavoro creativo, offrendo una precisione cromatica impeccabile e funzionalità avanzate? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il Monitor ASUS ProArt PA278CV è ora disponibile a soli 266,00€, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino di 400,00€, permettendovi di risparmiare ben 134,00€!

Monitor professionale ASUS ProArt PA278CV, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor rappresenta la scelta ideale per professionisti del settore creativo che necessitano di una riproduzione cromatica impeccabile. Con una copertura del 100% dello spazio colore sRGB e un'accuratezza del colore certificata con Delta E<2, offre una qualità dell'immagine eccezionale, rendendo ogni dettaglio visibile con estrema precisione. I grafici, fotografi e videomaker che ricercano un dispositivo affidabile per la post-produzione troveranno in questo monitor lo strumento perfetto, grazie alla combinazione vincente di risoluzione WQHD (2560x1440) e tecnologia IPS per ampi angoli di visione.

Non solo i creativi, ma anche i professionisti che necessitano di un setup flessibile e produttivo possono trarre vantaggio dalle caratteristiche avanzate di questo monitor. La connettività USB-C e il DisplayPort Daisy-chain consentono di creare postazioni di lavoro ordinate e efficienti, riducendo l'ingombro dei cavi. Lo stand ergonomico completamente regolabile in altezza, rotazione, inclinazione e pivot, assicura il massimo comfort durante le lunghe sessioni di lavoro, adattandosi perfettamente alle esigenze individuali di ciascun utente.

Il Monitor ASUS ProArt PA278CV si distingue per le sue funzionalità professionali, tra cui la calibrazione hardware che garantisce una precisione cromatica costante nel tempo. La tecnologia ASUS ProArt Palette offre inoltre una vasta gamma di parametri regolabili, permettendo di personalizzare l'output visivo secondo le proprie necessità. La modalità di visualizzazione Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP) aumenta la produttività, consentendo di visualizzare contenuti da più sorgenti contemporaneamente.

Attualmente disponibile a 266,00€, il monitor ASUS ProArt PA278CV rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un dispositivo di visualizzazione professionale di alta qualità. La combinazione di precisione cromatica, funzionalità avanzate e design ergonomico lo rendono un investimento prezioso per creativi e professionisti, ora proposto a un prezzo ancora più accessibile grazie allo sconto significativo.

Vedi offerta su Amazon