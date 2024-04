Il nuovo Intel XeSS migliora le prestazioni e la qualità di tutti i preset

Intel ha rilasciato una nuova versione dell'upscaler Xe Super Sampling (XeSS), che giunge così alla versione 1.3. Il nuovo algoritmo porta con sé prestazioni migliorate, maggiori dettagli grafici e una riduzione dell'effetto ghosting, arricchendo l'esperienza di gioco senza sacrificare gli FPS.

XeSS 1.3 non è ancora disponibile nei giochi, ma Intel ha svolto dei test preliminari che evidenziano come la nuova versione migliori le prestazioni: il confronto ha evidenziato un incremento medio del 10% con Intel Arc A750, con picchi del 28% in giochi come Diablo IV. Anche in configurazioni più modeste, come quella del processore Intel Core Ultra 7 155H con GPU integrata Arc, si osserva un aumento medio dell'8%, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco in mobilità.

L'incremento di prestazioni assicurato da XeSS 1.3 è legato ai miglioramenti apportati ai modelli AI. Grazie a ottimizzazioni, formazione aggiuntiva e focus su elementi grafici complessi, la nuova versione di XeSS si distingue per una ricostruzione dell'immagine più dettagliata, una migliore anti-aliasing, minor ghosting e una maggiore stabilità temporale. Questo porta non solo ad avere più FPS nei giochi, ma anche una migliore qualità grafica a parità di preset rispetto alle precedenti versioni di XeSS.

Con XeSS 1.3, Intel introduce anche nuove impostazioni di qualità dell'immagine, progettate per valorizzare ulteriormente i dettagli grafici migliorati. Tra queste troviamo la modalità Ultra Performance, Ultra Quality Plus e una nuova opzione di Native Anti-Aliasing. Ogni preset modifica il grado di scala dell'immagine, offrendo agli utenti una vasta gamma di opzioni per ottimizzare le prestazioni e la qualità visiva in base alle proprie preferenze e alle specifiche hardware.