Apple ormai è vicina al passaggio completo dei suoi computer Mac all’architettura ARM dei suoi chip serie M, eliminando la dipendenza dai processori Intel. Tuttavia, ancora oggi c’è un modello che non è stato aggiornato, ovvero il Mac Pro.

Recentemente, Mark Gurman di Bloomberg ha suggerito che il nuovo Mac Pro avrebbe supportato nuove schede video in maniera modulare tramite una porta di espansione sulla motherboard, ma poi ha successivamente ritrattato la sua affermazione, suggerendo che i computer potrebbero non avere GPU aggiornabili dall’utente. Ricordiamo che l’attuale modello utilizza processori Intel Xeon e schede grafiche AMD Radeon Pro serie W6000X basate sull’architettura RDNA 2.

The next Mac Pro may lack user upgradeable GPUs in addition to non-upgradeable RAM. Right now Apple Silicon Macs don’t support external GPUs and you have to use whatever configuration you buy on Apple’s website. But the Mac Pro GPU will be powerful with up to 76 cores.

— Mark Gurman (@markgurman) January 26, 2023