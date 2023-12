Il pannello di controllo definitivo per PC costa solo 129 dollari?

G.Skill ha svelato il suo ultimo gioiello tecnologico, il WigiDash PC Command Panel, un dispositivo definito come una Widget Dashboard progettata per un vasto pubblico, tra cui giocatori, streamer e utenti professionali.

Questo nuovo pannello di controllo vanta uno schermo touchscreen IPS da 7 pollici, offrendo un'alternativa diretta alle consolidati dashboard di Elgato e AVerMedia, con un prezzo di soli 129 dollari, ben al di sotto dei prezzi di listino richiesti dalla concorrenza.

Il WigiDash si presenta come un'interfaccia completamente personalizzabile, in grado di ospitare fino a 20 bottoni, o widget, sullo schermo, disposti in una griglia di 5x4. La sua risoluzione di 1024x600 assicura un'esperienza visiva nitida e pulita.

L'annuncio di G.Skill descrive il WigiDash come una dashboard di widget versatile e personalizzabile, la quale offre agli utenti la possibilità di monitorare le prestazioni del sistema, controllare la riproduzione multimediale e attivare azioni tramite scorciatoie personalizzate.

L'obiettivo è quello di ridefinire l'esperienza di controllo, e di interazione, per gli streamer, i creatori di contenuti, i giocatori e alcune categorie di professionisti.

Il pannello WigiDash è stato progettato con l'ottimizzazione del flusso di lavoro in mente, offrendo un supporto completo a scorciatoie e widget per visualizzare informazioni di sistema sul display touchscreen.

Le scorciatoie possono essere personalizzate per aprire programmi, file, link e attivare qualsivoglia azione di Windows, consentendo un accesso rapido alle funzioni più utilizzate, completamente personalizzabili per adattarsi all'applicazione in primo piano.

Oltre alle scorciatoie, il WigiDash consente l'inclusione di widget di terze parti, come HWiNFO e AIDA64 SensorPanel, per mostrare informazioni dettagliate sulle prestazioni del sistema o visualizzare dati utili durante il gioco o il lavoro, tra cui orologi, timer, informazioni meteo e visualizzatori audio.

La personalizzazione del WigiDash è resa semplice grazie al software WigiDash Manager, che consente agli utenti di trascinare e rilasciare i widget su una griglia virtuale, creando pagine personalizzate con opzioni avanzate per modificare icone, colori e font. Il software supporta anche la creazione di regole e attivazioni per automatizzare azioni sul sistema o sul WigiDash stesso.

Al prezzo, davvero competitivo di 129,99 dollari, il WigiDash PC Command Panel è già andato esaurito su Amazon.com, ma sarà presto commercializzato presso altri rivenditori autorizzati G.SKILL, Europa compresa.