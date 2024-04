Il prezzo degli SSD sta aumentando ancora, prendeteli in offerta se potete

Durante il secondo trimestre del 2024 si prevede un significativo aumento dei prezzi per le memorie NAND Flash, con una crescita stimata tra il 13% e il 18%. Questo aumento sarà guidato principalmente dagli SSD aziendali, che registreranno l'incremento maggiore. Nonostante alcuni produttori come Kioxia e WDC abbiano aumentato i tassi di utilizzo della loro capacità produttiva, altri fornitori hanno mantenuto strategie conservative, contribuendo al rialzo dei prezzi. Così, la diminuzione delle scorte dei fornitori e gli effetti dei tagli alla produzione continuano a influenzare il mercato.

Il mercato degli UFS è sostenuto dalla forte domanda di smartphone in India e nel sud-est asiatico, con un conseguente aumento degli ordini nel secondo trimestre .La domanda di eMMC è trainata principalmente dai marchi cinesi di smartphone, portando a un aumento di ordini e spedizioni di moduli da parte dei produttori per garantire scorte adeguate. Questo fenomeno è accompagnato da un aumento dei prezzi dei contratti eMMC stimato tra il 10% e il 15%.

Si prevede che gli aumenti dei prezzi per gli SSD client per PC saranno inferiori a quelli degli SSD aziendali, attestandosi intorno al 10-15%.

Gli SSD aziendali registrano un aumento della domanda da parte dei CSP in Nord America e in Cina, con volumi di acquisto in crescita rispetto al trimestre precedente. Si prevede che i prezzi dei contratti per gli SSD Enterprise aumenteranno del 20-25%, segnando l'aumento più elevato tra tutte le linee di prodotto. D'altra parte, gli SSD client si trovano di fronte a una strategia di acquisto più cauta, con alcuni OEM di PC che hanno tagliato gli ordini per il secondo trimestre.

Infine, nonostante una domanda debole nel mercato al dettaglio, i prezzi dei wafer NAND Flash dovrebbero registrare un aumento del 5-10%, principalmente a causa della domanda costante da parte dei marchi cinesi di smartphone, che stanno virando verso i produttori di moduli per garantire le loro scorte.