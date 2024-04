Helldivers 2 ha una morte super fastidiosa ma la soluzione è finalmente arrivata

Vi è mai capitato, durante una partita a Helldivers 2, di morire istantaneamente perché schiacciati dai cadaveri di Shrieker mentre cercavate di portare avanti la vostra valorosa missione per la democrazia? Ebbene, non dovrete più temere questi nemici volanti, dato che il nuovo aggiornamento di Helldivers 2 riduce il danno da schiacciamento dei cadaveri di Shrieker, oltre a fornire alcuni aggiustamenti molto necessari alle sempre frustranti missioni di recupero del personale essenziale.

Ci sono molti modi in cui morire in Helldivers 2: fuoco amico accidentale, un viso pieno di bile acida di insetto e via dicendo. Tuttavia, dopo l'ultimo aggiornamento si era aggiunto alla lista persino "essere schiacciato da un cadavere di insetto volante". Dopo l'aggiunta dei nuovi Shrieker, i giocatori si sono lamentati di essere eliminati istantaneamente dai corpi cadenti, che uccidevano istantaneamente se si era abbastanza sfortunati da trovarsi sotto di loro.

Come parte della patch 01.000.200, Arrowhead ha confermato che, sebbene gli insetti morti possano infliggere danni se colpiscono, questo è stato "significativamente" ridotto, evitando che i giocatori possano morire per tale causa.

"I colpi dei Shrieker mentre sono morti ora fanno significativamente meno danni", recita, infatti, la nota ufficiale. Inoltre, gli Shrieker ora non sono più in grado di creare aperture per insetti, quindi fortunatamente non genereranno orde dopo orde di inquietanti amici insetti per aiutarli.

Oltre a ciò, grazie alla patch le missioni notoriamente difficili di Recupero del Personale Essenziale sono state modificate, con gli spawn nemici spostati più lontano dagli obiettivi principali per consentire ai giocatori di preparare una migliore difesa.

Inoltre, ai livelli più alti, meno personale richiederà il vostro aiuto, il che significa che sperabilmente sarete in grado di concentrarti sull'assalto dei nemici invece di dover correre costantemente per l'estrazione.

Altri punti salienti includono l'aumento del livello massimo a 150 e alcuni piccoli nerf al blocco e al danno dello Slugger. Potete consultare tutte le note complete dell'aggiornamento qui.