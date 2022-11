Sul portale del noto videogioco “Ashes Of the Singularity“, utilizzato anche come benchmark da molti utenti, è apparso un risultato ottenuto dal presunto processore mobile AMD Ryzen 9 7845HX che, stando al software, sarà una CPU dotata di 12 core e 24 thread.

Indubbiamente, se ciò sarà confermato, si tratterà di un chip piuttosto potente, soprattutto se consideriamo il mercato dei computer portatili, visto che avrà la stessa configurazione del Ryzen 9 7900X, che è una CPU desktop. Proprio questo particolare ha portato alcuni utenti a pensare che il Ryzen 9 7845HX non sia altro che un Ryzen 9 7900X con frequenze inferiori e che probabilmente utilizza die riutilizzati, in modo del tutto simile alla serie Intel HX.

AMD ha parlato qualche mese addietro della linea di CPU Ryzen 7000 mobile, confermando l’esistenza del Ryzen 9 7945HX “Dragon Range”. Tuttavia, non è da escludere che possa arrivare in futuro un chip per notebook ancora più potente, magari con 16 core e 32 thread, così da scontrarsi con l’Intel Core i9-13900HX (24 core, 8 P-Core e 16 E-core).

Photo Credit: VideoCardz

Trattandosi di un chip per dispositivi mobile, è plausibile che, anche considerando il design chiplet, AMD decida di sostituire la GPU integrata del Ryzen 9 7900X desktop con una più potente per il Ryzen 9 7845HX, vista la sua maggiore importanza in un computer portatile, così come introdurre altre modifiche, come la riduzione del numero di linee PCIe.

Per il momento non ci resta altro che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali per saperne di più. AMD potrebbe presentare la gamma Ryzen 7000HX in occasione del CES 2023, che si terrà all’inizio del prossimo anno.

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato anche dei Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 7600, che hanno recentemente debuttato nel database di SiSoftware Sandra e che potrebbero rappresentare delle interessanti soluzioni con cui poter assemblare dei PC caratterizzati da un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.