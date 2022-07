Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato che l’annuncio ufficiale dei prossimi processori AMD Ryzen serie 7000 potrebbe avvenire già la prossima settimana, dato che la pagina di registrazione dell’evento AMD “Meet the Expert”, che si terrà il prossimo 4 agosto alle 18:00 italiane, esordisce con “Supporting the recent launch of AMD Ryzen 7000 processors…”. Sebbene l’evento in questione sia più che altro dedicato alle schede madre di noti produttori come MSI, ASUS, ASRock, Biostar e Gigabyte (tra gli altri) equipaggiate con il chipset X670E, i processori potrebbero esser annunciati in anticipo, quindi a cavallo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra notizia dedicata.

A quanto pare, i nuovi processori basati sull’architettura Zen 4, che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2, potrebbero avere un TDP massimo di 170W, un aumento significativo rispetto agli attuali 105W. In particolare, secondo gli ultimi rumor, tutti i chip Ryzen 9 7000 avranno un TDP di 170W e un PPT di 230W, almeno stando al noto leaker @kopite7kimi.

All R9 SKUs with a normal voltage are base on 170W TDP. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 26, 2022

Del resto, CPU di questo genere vengono solitamente acquistate da utenti che hanno bisogno di una notevole potenza di calcolo sia per il gaming che per la creazione di contenuti o, più in generale, per applicazioni piuttosto onerose. La scelta di aumentare il TDP proprio su questi modelli di fascia alta appare, quindi, ragionevole.

Oltre ai Ryzen 9, la line-up dei processori 7000 di AMD sarà composta anche da modelli con TDP di 45W, 65W, 95W, 105W e 125W – stando al leak proveniente da Gigabyte lo scorso anno. Tuttavia, non sappiamo ancora quali prodotti saranno disponibili al momento del lancio e quali arriveranno solo nei mesi successivi.