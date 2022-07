Finalmente sembra che ci sia una data di presentazione per i futuri processori AMD Ryzen 7000, tanto attesi dalla community di appassionati e pronti a dare battaglia alla futura famiglia Raptor Lake di Intel. A fornirla pare sia stata la stessa AMD che, con un dettaglio sulla pagina di registrazione dell’evento AMD “Meet the Expert”, che si terrà il prossimo 4 agosto alle 18:00 italiane, esordisce con “Supporting the recent launch of AMD Ryzen 7000 processors…”.

L’evento in questione è concentrato principalmente sulle motherboard, in particolare le proposte top di gamma delle varie aziende come MSI, Asus, ASRock, Gigabyte e Biostar, equipaggiate con chipset X670E, il top di gamma della prossima generazione AMD. L’incipit che vi abbiamo riportato fa però intuire che molto probabilmente i processori verranno annunciati prima dell’evento, quindi è lecito aspettarsi una conferenza a cavallo tra la fine del mese di luglio e i primi giorni di agosto.

Certo, c’è anche la possibilità che quanto riportato sia scritto in maniera imprecisa e che i nuovi Ryzen 7000 vengano lanciati più avanti, ma un approfondimento tecnologico sui nuovi chipset senza avere informazioni sui processori sembra davvero strano. Com’era prevedibile AMD non ha rilasciato commenti in merito, inoltre nessuno dei vari leaker sembra in possesso di informazioni relative a un lancio imminente dei processori; ricordiamo che le ultime voci di corridoio parlavano di un annuncio il 15 settembre e per il momento le indiscrezioni non sembrano puntare ad altre date.

La situazione al momento è poco chiara, quindi bisognerà attendere ulteriori sviluppi nel corso delle prossime ore (o dei prossimi giorni) per capire se davvero AMD annuncerà così presto la nuova gamma di processori o se, come appunto vogliono le indiscrezioni, dovremo aspettare settembre per scoprire di che pasta sono fatti i nuovi Ryzen 7000.