Impara dai migliori, corsi Udemy tenuti da esperti a 13,99€ per pochi giorni

Tantissimo corsi online tenuti da esperti del settore in offerta su Udemy a 13,99€. Non lasciatevi sfuggire l'occasione, dura solo fino al 15 novembre!

Da oggi fino al 15 novembre sarà attiva un’interessante promozione sul sito di Udemy. Udemy è la risorsa online per l’apprendimento e l’insegnamento leader a livello mondiale, in cui gli studenti possono acquisire nuove competenze grazie a contenuti on demand disponibili in una libreria di oltre 130.000 corsi completi e master tenuti da docenti esperti. L’ampio catalogo di corsi, di cui centinaia in italiano, copre le più svariate competenze richieste attualmente nel mondo del lavoro, come ad esempio: sviluppo web e app, linguaggi di programmazione, IT e software, marketing, design, business e finanza, lingue, produttività in ufficio, sviluppo personale, ma anche hobby e molto altro.

“Impara dai migliori”, questo il nome dell’iniziativa, mette a disposizione alcuni tra i migliori corsi tenuti da esperti presenti sulla piattaforma a soli 13,99€. In questo articolo vi segnaliamo alcuni dei corsi migliori disponibili ma vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale di Udemy per consultare la lista completa dei corsi in promozione.

I migliori corsi online in offerta

Introduzione alla programmazione con R

In questo corso di base per R, trattiamo le basi di questo linguaggio di programmazione, uno dei più conosciuti e utilizzati nel campo dell’analisi dati e data science. Questo non significa che una volta finito questo corso sarai in grado di analizzare grossi dataset, ma avrai comunque delle buone basi per creare, manipolare e gestire dei dataset e delle strutture dati più semplici. Se hai già delle basi di R, o sei ad un livello più avanzato, questo corso non ti serve, ti consiglio quindi di andare a vedere i miei corsi più avanzati, ad esempio su machine learning, manipolazione dati e text mining.

AUTOCAD 2018: il corso completo

Il corso di Autocad 2018 affronterà tutti gli aspetti tecnici e teorici della parte bidimensionale e tridimensionale, al termine del quale l’utente sarà in grado di poter supportare, in completa autonomia, tutte le fasi progettuali e di utilizzare la parte dedicata alla modellazione. Le spiegazioni saranno composte da video lezioni supportate da pdf esplicativi, al fine di comprendere al meglio l’argomento trattato, nonché da esercitazioni pratiche per l’apprendimento dei comandi eseguiti.

Giochi Android: crea e pubblica giochi per Android con Unity

Con questo corso di sviluppo giochi per Android ti guiderò passo passo nella creazione da zero di due giochi tridimensionali, e di un gioco bidimensionale, li cureremo in ogni loro aspetto e arriveremo insieme a pubblicarli nel Play Store per renderli disponibili al mondo intero! Così tutti i tuoi amici potranno giocare con un gioco interamente sviluppato da te. Grazie a questo corso sarai in grado di cominciare un’avventura fantastica che ti porterà a sviluppare i giochi che hai sempre desiderato saper creare… Potrai finalmente rendere reali tutti quei progetti che fino ad oggi pensavi di dover conservare solo nella tua mente… potrai finalmente realizzare quel gioco che fino ad oggi hai saputo immaginare ma non hai mai saputo realizzare e che credevi dovesse rimanere solo un lontano sogno…

Impara Linux da zero: LPI Linux Essentials

Grazie a questo corso pratico imparerai tutto ciò che devi sapere, da utente novizio, su Linux ed il suo ecosistema, tramite spiegazioni ed esempi concreti di utilizzo. Al termine, se vorrai, potrai anche affrontare l’esame di certificazione LPI Linux Essentials e conseguire una certificazione riconosciuta internazionalmente. Il programma del corso è pensato per imparare Linux “da zero” e conoscere il mondo dell’Open Source, con i suoi pro e contro. Sarai in grado di affrontare senza timore il tanto misterioso terminale per eseguire le operazioni più svariate, dalla gestione di file e directory, all’estrapolazione e filtraggio di informazioni dai file, alla gestione di base degli utenti sul sistema, del tuo computer sulla rete e tanto, tanto altro!

Corso Completo di Web Marketing: Quello che Non Ti Aspettavi

Vuoi espandere il tuo business online ma non conosci il Marketing Digitale? Vuoi un aiuto per la tua carriera da Digital Marketing Manager ma non sai da dove iniziare? Le tue vendite online non ti soddisfano e sai che puoi fare di più? Con questo corso, tutto quello che sapevi o credevi di conoscere sul web marketing o sul business, sarà totalmente rivoluzionato! Molti dei punti fermi del tuo business (o del tuo business plan), saranno messi in forte discussione, e quando avrai terminato il corso, non sarai più lo stesso!

Master in FOTOGRAFIA: diventa un fotografo professionista!

Partendo dai cenni storici sulle origini della fotografia e sempre accompagnati da immagini fotografiche dei maestri della fotografia, sarete guidati in tutte quelle componenti essenziali della fotografia necessarie ad un’autonomia operativa: funzionamento e tipologie di macchine fotografiche esistenti, tipologie di obiettivi e sensori, esposizione (diaframma e otturatori), modalità di misurazione dell’esposizione, generi fotografici e guida alla scelta della fotocamera.

