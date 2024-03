Lenovo IdeaPad Flex 5, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi 80€

Vi serve un nuovo portatile e state cercando qualcosa di versatile, magari con cerniera a 360 gradi? Amazon ha l'offerta perfetta, grazie a questo sconto sul Lenovo IdeaPad Flex 5, disponibile al prezzo di soli 569,00€ grazie una riduzione di 80€ sul prezzo di listino di 649€, pari al 12% di sconto. Il notebook offre un display touchscreen Full HD con rapporto d'aspetto 16:10 e diagonale di 14 pollici, processore AMD Ryzen 3 7330U con grafica integrata, 8GB di RAM e SSD da 256GB, quindi ha tutte le carte in regola per chi vuole un PC dedicato allo studio, alla gestione dei documenti e all'intrattenimento.

Lenovo IdeaPad Flex 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un peso di 1,5kg, il Lenovo IdeaPad Flex 5 è anche abbastanza leggero e comodo da trasportare. La cerniera 360 gradi lo rende estremamente versatile, vi permette ad esempio di metterlo in modalità tenda per guardare film e serie TV o partecipare alle videoconferenze, lo schermo con la sua luminosità massima di 300 nit lo rende ideale in tutti gli ambienti chiusi, anche i più luminosi.

Oltre a una dotazione porte completa, vista la presenza anche di uscita HDMI e lettore schede SD oltre alle classiche USB, troviamo a bordo connettività WiFi 6, che assicura prestazioni di alto livello in ogni ambito.

In offerta a 569,00€, il Lenovo IdeaPad Flex 5 è ottimo per chi cerca un sistema versatile, capace di gestire carichi non esageratamente impegnativi e in grado di adattarsi a moltissime situazioni, dalla visione di contenuti alle videoconferenze e lezioni online, passando per la scrittura di documenti, la creazione di presentazione e la gestione della mail.

