In arrivo le nuove MSI B660, i prezzi partono da 119 dollari

Intel ha lanciato i processori Alder Lake-S all’inizio di novembre, guidati dal potente Core i9-12900K. Attualmente, le CPU Alder Lake possono essere solo abbinate a costose schede madri Z690, ma un tweet di chi11eddog (come riportato da WCCFTech) afferma che MSI è pronta a fornire almeno dieci schede madri basate su B660.

Photo Credit: MSI

La nota compagnia taiwanese dovrebbe lanciare queste motherboard:

Scheda madre Prezzo MAG B660 Tomahawk WiFi $259 MAG B660M Mortar WiFi $239 MAG B660M Mortar $219 MAG B660M Bazooka $199 PRO B660-A $209 PRO B660M-A- WiFi $209 PRO B660M-A $189 PRO B660M-G $139 PRO B660M-B $129 PRO B660M-E $119

Per coloro che cercano una scheda madre economica per Alder Lake, la Pro B660M-E sembra essere la soluzione migliore con un prezzo consigliato di 119 dollari. Da lì, i prezzi salgono rapidamente a partire dalla Pro B660-A da 209$ fino all’ammiraglia MAG B660 Tomahawk WiFi, per la quale sarà necessario sborsare 259$.

Secondo chi11eddog, tutte le schede madri saranno dotate di supporto per le memorie DDR5, mentre le controparti DDR4 non si trovavano da nessuna parte. Il supporto esclusivo per DDR5 è piuttosto curioso, dato che MSI offre schede madri Z690 con supporto DDR4 (come la Z690 Tomahawk WiFi DDR4) o DDR5. Quindi avrebbe senso che le schede madri B660, che si rivolgono a clienti più attenti ai costi, avessero anche una variante DDR4.

Dopotutto, il supporto alle DDR4 consentirebbe alle motherboard di raggiungere prezzi ancora più bassi e consentire agli utenti di utilizzare i moduli esistenti. Sfortunatamente, con una strategia interamente basata sulle DDR5 si esercita un’eccessiva pressione sugli acquirenti, dati i costi aggiuntivi necessari per nuovi kit di memorie. Ricordiamo anche che delle dieci schede madri trapelate solo due sono ATX standard, mentre il resto usa un form factor microATX.

Photo Credit: MSI

Il keynote di Intel al CES 2022 è previsto per il 4 gennaio; quindi, probabilmente ne sapremo di più sul chipset B660 in quell’occasione, insieme a nuovi dettagli sui processori desktop Alder Lake-S “non-K” e sulla prossima famiglia di processori mobili Alder Lake-P. Inoltre, al CES 2022 dovrebbero essere fornite ulteriori informazioni inerenti alla famiglia di schede grafiche dedicate Intel Arc.