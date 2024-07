Incoronata la prima Miss AI del mondo, serve aggiungere altro?

Kenza Layli, l'influencer alimentata dall'intelligenza artificiale, è stata recentemente incoronata come la prima Miss AI dalla World AI Creator Awards (WAICA).

Questa competizione ha visto la partecipazione di oltre 1.500 modelle virtuali. Creata dall'agenzia di marketing marocchina Phoenix AI, Layli si è distinta sbaragliando una concorrenza numerosa.

Nonostante la sua natura non umana, Kenza Layli vanta oltre 200,000 follower su Instagram. Oltre a postare contenuti sponsorizzati, l'avatar digitale promuove tematiche legate all'empowerment femminile e alla conservazione ambientale.

Layli utilizza la sua piattaforma per mettere in luce la cultura e la moderna tecnologia del Marocco, attraverso contenuti disponibili in sette lingue.

Il concorso di Miss AI ha valutato i partecipanti digitali basandosi su estetica, influenza online e competenza tecnica. Tra i giudici figuravano due influencer IA, il fondatore dei media Andrew Bloch e la storica dei concorsi di bellezza Sally-Ann Fawcett.

I vincitori hanno ricevuto premi in denaro, con il primo premio per Layli ammontante a $5,000, oltre a servizi PR e altri vantaggi offerti da Fanvue, collaboratore nella realizzazione dell'evento.

Questa affermazione nel mondo dei concorsi di bellezza segna un cambiamento significativo nel modo in cui le personalità digitali interagiscono con il pubblico. Con vantaggi come l'impegno personalizzato operativo ininterrottamente e l'adattabilità alle tendenze in evoluzione, gli influencer IA come Kenza Layli stanno ridefinendo ampiamente le aspettative e le possibilità in questo spazio digitale.

Man mano che la tecnologia IA progredisce, è probabile che la linea tra umani e influencer IA diventi sempre più sfumata. La vittoria di Layli stabilisce un precedente importante per il futuro degli influencer AI e per eventi come il concorso di Miss AI, che continueranno a spingere e a espandere i limiti di ciò che può essere un concorso di bellezza.

Con iniziative come queste, il panorama dei media e dell'interazione online continua a evolvere, portando alla luce nuove modalità di comunicazione e rappresentazione nel vasto mondo della tecnologia digitale.