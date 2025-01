Inizia a stampare in 3D oggi stesso: 2 oggetti pronti con file STL inclusi

La stampa 3D è più accessibile che mai, grazie all’offerta sulla Anycubic Photon Mono 4. Se avete sempre sognato di creare oggetti tridimensionali personalizzati, questo è il momento perfetto per iniziare. Con un prezzo scontato di soli 159€ utilizzando il coupon "pm4" (valido fino al 19 febbraio), non solo avrete una stampante 3D di ottima fattura, ma anche due file STL inclusi per cominciare subito a creare i primi progetti.

Anycubic Photon Mono 4, perché e chi dovrebbe acquistarla?

La Anycubic Photon Mono 4 si distingue per la sua risoluzione 10K (9024x5120), offrendo dettagli precisi su ogni stampa. Grazie al grande schermo da 7 pollici ad alta definizione e a un volume massimo di stampa di 2,2 litri (dimensioni 153,4 x 87 x 165 mm), questa stampante è ideale per chi desidera creare oggetti di qualità professionale. La velocità di stampa, fino a 70 mm/h, permette di realizzare progetti rapidamente, mentre il sistema di illuminazione LighTurbo assicura una distribuzione uniforme della luce, migliorando ulteriormente la qualità delle stampe.

Con un prezzo così competitivo, la Anycubic Photon Mono 4 rappresenta una scelta perfetta sia per chi si avvicina per la prima volta alla stampa 3D, sia per gli hobbisti esperti in cerca di un upgrade. I due file STL inclusi permettono di iniziare subito, senza dover cercare o acquistare ulteriori modelli. Inoltre, la facilità d’uso della stampante e le sue funzionalità garantiscono un’esperienza piacevole e priva di stress.

La stampa 3D offre infinite possibilità creative, dall’artigianato personalizzato alla prototipazione rapida. Grazie all'offerta attuale su Anycubic Photon Mono 4, entrare in questo mondo innovativo è alla portata di tutti. Approfittate del coupon "pm4" entro il 19 febbraio e scoprite quanto può essere semplice trasformare le idee in realtà.

