Intel al lavoro sul driver Vulkan per il supporto al multi-GPU

Intel sta apportando delle modifiche ai propri driver Vulkan per Linux per inserire il supporto multi-GPU, che darà la possibilità di coniugare le prestazioni delle schede video integrate e delle CPU Intel Core con quelle delle GPU discrete.

Vulkan è un’API grafica 3D che deriva dal precedente lavoro sull’API Mantle di AMD. Phoronix riporta che i driver Vulkan “ANV” di Intel per Linux siano stati modificati, per consentire il supporto multi-GPU. Come rivelano le note sulla patch, finora i driver hanno sempre contato sul fatto che il sistema disponesse di una sola GPU Intel: “Quello che abbiamo ora (il driver, NDR) funziona perché le nostre GPU sono integrate nella CPU, quindi siete sicuri di averne sempre una all’interno del vostro sistema. Un giorno questo cambierà, e noi vogliamo che il driver ANV sia pronto”.

Non è la prima volta che vediamo indizi sul supporto multi-GPU da parte di Intel: già lo scorso ottobre vi abbiamo raccontato delle modifiche nel driver dedicato al kernel Linux 5.5. Gli ultimi cambiamenti sono un’altra indicazione del costante lavoro del colosso di Santa Clara, che vuole preparare il proprio software all’architettura Xe e alle GPU dedicate basate su di essa.

Non è ancora chiaro fino a che punto più schede grafiche Intel lavoreranno insieme nello stesso sistema, ma è probabile che l’azienda voglia ottenere il massimo dai propri chip. Intel descriverà in dettaglio l’architettura Xe alla GDC a marzo, quindi non ci resta che aspettare per ulteriori informazioni.