Il mondo dei Single Board Computer, reso popolare da Raspberry Pi, continua a espandersi. Nonostante la maggior parte dei progetti concorrenti sia ugualmente basata su SoC ARM, talvolta alcune aziende decidono di intraprendere una strada diversa a livello di architettura e prestazioni ottenibili.

È questo il caso di Aaeon, che ha recentemente presentato il suo nuovo dispositivo di dimensioni compatte equipaggiato con un processore Intel Alder Lake di dodicesima generazione. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, Aaeon GENE-ADP6 può essere equipaggiato con diverse CPU, che vanno dal Celeron 7305E (5 core, 5 thread e boost clock sino a 4,2GHz) per arrivare al potente Core i7-1270PE (12 core, 16 thread, boost clock fino a 4,5GHz), accoppiate a memorie DDR5-4800 dual channel.

Photo Credit: Aaeon

Photo Credit: Aaeon

Per quanto riguarda la connettività, troviamo due Ethernet (2,5Gb/s e 1Gb/s), tre porte USB 3 Type-A. una USB Type-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, slot M.2 2280 per un SSD PCIe 4.0 x4 e una porta SATA. Ulteriori porte USB 2.0 e uscite video sono ottenibili tramite gli header sulla scheda madre e le interfacce LVDS ed Embedded Display Port.

Per quanto concerne l’alimentazione, la scheda accetta da 9 a 36 Volt, mentre i sistemi operativi supportati sono Windows (è presente anche un chip TPM 2.0 per Windows 11) e Ubuntu 22.04. Aaeon GENE-ADP6 è in vendita sul sito ufficiale dell’azienda, ma al momento risulta esaurita. Il prezzo indicato (9.999 dollari) probabilmente è solo un placeholder e, nel caso foste interessati, potete iscrivervi per ricevere una notifica nel momento in cui tornerà disponibile.

Oltre a SBC basati su processori x86 e ARM, sono in vendita anche altri modelli che hanno adottato l’architettura open source RISC-V come il VisionFive V1, di cui trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.