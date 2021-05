Intel Alder Lake, ecco quando arriveranno le CPU con PCIe 5.0 e DDR5!

Intel sembra voler sorprendere la storica rivale AMD con il lancio delle CPU della famiglia Alder Lake-S. Non solo queste saranno le prime ad introdurre l’architettura big.LITTLE, disporranno anche delle nuove generazioni di memorie RAM e slot PCIe. Molto presto ci sarà da divertirsi, il lancio ufficiale non sembra così lontano!

I colleghi di WCCFTech hanno ricevuto alcune interessanti informazioni riguardo alla data di lancio delle CPU Intel Alder Lake-S, ma prima di arrivare alla parte interessante della notizia di oggi ricapitoliamo un attimo il motivo per cui il lancio di queste CPU è così atteso.

AMD ha preso di sorpresa Intel portando nel mercato consumer lo standard PCIe 4.0, non disponibile nei prodotti della casa di Santa Clara fino a pochissimo tempo fa. Intel sembra voler fare lo stesso con Alder Lake, famiglia di CPU che introdurrà nel mercato dei PC mainstream lo standard di espansione PCIe 5.0. Non si accontenterà di questo, secondo le voci Alder Lake supporterà le RAM DDR5.

Non tutte le schede madre avranno il supporto a PCIe 5.0 e, grazie al supporto delle CPU alle memorie RAM di tipo DDR4 e DDR5, è probabile che vedremo una grande varietà di schede madre con una gamma di caratteristiche variegate in base alla fascia di prezzo. In poche parole è probabile che vedremo delle mobo con supporto ad Alder Lake-S, PCIe 4.0 e DDR4 ma anche con PCIe 5.0 e DDR5, oltre a tutte le combinazioni che stanno in mezzo.

Intel per la prima volta nella storia utilizzerà anche un’architettura hardware big.LITTLE, ovvero dividerà la CPU in alcuni core a più alta efficienza e altri con maggiore potenza. Questa nuova disposizione delle componenti interne delle CPU Alder Lake ha portato a un cambiamento del socket necessario ad ospitarle (il nuovo sarà chiamato LGA 1700), oltre a richiedere un nuovo tipo di dissipatori per un corretto raffreddamento.

Ma quando arriveranno quindi le CPU Intel Alder Lake-S sul mercato? L’azienda avrebbe comunicato ai partner che si sta preparando a lanciare Alder Lake S nel novembre del 2021. Come con tutte le tabelle di marcia, questa può spostarsi in anticipo o in ritardo a seconda di alcune variabili, ma per ora questo è quanto è stato comunicato ai partner.